Mercato Milan, saluta e va al Torino: trattativa possibile

Il Milan ha come obiettivo prioritario il recupero in campionato per rientrare in zona Champions. L’avvio è stato deludente, e la società potrebbe decidere di intervenire sul mercato a gennaio.

L’obiettivo attuale del Milan è semplicemente rialzarsi. Per raggiungere questo traguardo, il club rossonero è deciso a intervenire già nella finestra di mercato di gennaio, puntando a fornire a Fonseca alcune soluzioni aggiuntive. I colpi del mercato estivo, almeno per adesso, non hanno ancora dato i frutti sperati.

Sebbene non sia semplice migliorare il livello della rosa a metà stagione, le idee della dirigenza sono ben definite. Tra un mese, quando inizierà il mercato di riparazione, si cercheranno le migliori opportunità sul mercato.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini la dirigenza del Milan ha messo nel mirino i nomi di Belayhane e Frendrup sempre in primo piano, senza escludere l’eventuale acquisto di un vice Theo Hernandez. Non solo mercato in entrata: i rossoneri potrebbero presto salutare un calciatore.

La strategia per giugno, invece, punta a rafforzare ulteriormente il centrocampo. Il profilo che spicca maggiormente nelle preferenze del Milan è quello di Samuele Ricci, giovane talento del Torino. Un’operazione che difficilmente potrà concretizzarsi a gennaio, ma che potrebbe diventare realtà in estate. Tuttavia, l’affare non sarà semplice: il Torino non intende svendere il giocatore, e la concorrenza di club prestigiosi come l’Inter e alcune società europee potrebbe far lievitare il prezzo. Il Milan vuole comunque prepararsi in anticipo per formulare un’offerta competitiva e tentare di assicurarsi il centrocampista.

Mercato Milan, addio possibile: riparte dal Torino

In parallelo, sul fronte del Torino si prospetta una possibile trattativa per Luka Jovic. L’attaccante serbo, ormai fuori dai piani rossoneri, potrebbe rappresentare una soluzione per i granata, alla ricerca di un sostituto per Duván Zapata. Jovic potrebbe quindi diventare un nome concreto per la società torinese.

Per quanto riguarda i rinnovi, la dirigenza sta procedendo secondo la tabella di marcia. Moncada, in una recente intervista ha confermato che i lavori sui contratti sono in corso. Il rinnovo di Mike Maignan, che dovrebbe legarsi al club fino al 2029, sembra ormai vicino alla definizione. Diversa è la situazione per Theo Hernandez, per il quale restano ancora alcuni dettagli da definire. La priorità resta comunque quella di blindare i pezzi pregiati della rosa e assicurare continuità tecnica in vista delle prossime stagioni. Evitando quindi di cambiare troppo lo scheletro portante della rosa.