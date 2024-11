Mercato Milan, nome nuovo: colpo in difesa dalla Liga

La stagione è nel vivo, ma non si fermano mai le voci di mercato. Le ultime riportano un nuovo interessamento del Milan per un giovane spagnolo.

Lo zero a zero di San Siro contro la Juventus non lascia dormire sonni tranquilli in casa Milan. Una partita deludente e che ha visto i rossoneri perdere altri due punti dalla vetta. Ci si aspettava una squadra arrembante, vogliosa di regalare una grande vittoria al proprio pubblico e invece i giocatori sono sembrati compassati e un po’ troppo rinunciatari.

Dunque momento di valutazioni per Ibra e soci, con non pochi giocatori che stanno rendendo al di sotto delle aspettative, almeno fino a questo momento. Anche perché il mercato di riparazione si avvicina e chissà che la società non abbia intenzione di regalare a Paulo Fonseca dei rinforzi per affrontare al meglio la seconda metà di stagione.

Il Milan sul difensore spagnolo Cristhian Mosquera

In attesa però di capire cosa succederà a gennaio, il Milan sta già monitorando diverse situazioni potenziali in vista della prossima estate. Come riportato da Tuttosport, uno di questi è Cristhian Mosquera, difensore centrale spagnolo classe 2004 che tanto sta facendo bene con il Valencia in questo inizio di stagione.

Potrebbe dunque essere questo il futuro rinforzo per il reparto più in difficoltà del Milan che, in questo momento, vede il solo Gabbia fornire garanzie in termini di continuità di rendimento.