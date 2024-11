Mercato Milan, Theo Hernandez è nel mirino di una big inglese: la rivelazione sul giocatore

Attenzione Milan, Theo è seguito dalla Premier League e non solo. Il rinnovo è ancora in stand-by e si pensa al futuro.

Il Milan oggi scenderà in campo per la Champions League contro lo Slovan per conquistare altri tre punti importanti ai fini della classifica generale. I cugini nerazzurri oggi potrebbero conquistare la vetta con una vittoria mentre il Milan ha come obiettivo le prime otto posizioni per accedere agli ottavi di finale.

La squadra di Fonseca dunque è chiamata a fare bene per non deludere il popolo rossonero dopo l’ultimo deludente pareggio ottenuto contro la Juve dove i tifosi non hanno risparmiato la squadra dai fischi. Servirà una prova di spessore da parte dei big, tra questi Theo Hernandez che in questa stagione non rende sempre al massimo causa forse anche delle voci extra campo di calciomercato. Il suo rinnovo ancora non è stato discusso motivo per il quale le big d’Europa sondano il terreno per lui.

Milan, Theo Hernandez seguito da Amorim per il suo Man. United

Theo Hernandez è uno dei terzini più forti al mondo, ora capitano del Milan con Calabria sempre più lontano il giocatore francese andrà in scadenza di contratto nel 2026 con il Diavolo. Però con il Milan non ci sono ancora stati contatti per discorrere sul rinnovo. Difatti il giocatore e l’entourage starebbero aspettando proprio una mossa da parte del Milan.

Questa tarda ad arrivare però ed ecco che le big d’Europa si muovono per lui. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg di Sky Sport Germania il Manchester United ha come obiettivi principali per la catena di sinistra Alphonso Davies e Theo Hernandez.

Finita l’era disastrosa di Ten Hag ai Red Devils ora c’è Amorim, nuovo tecnico del club inglese ed ex allenatore dello Sporting Lisbona. Questo vorrebbe portare nuova aria al club dopo le varie stagioni fallimentari, per così dire, investendo in maniera più precisa e concreta sui vari reparti dopo i fiumi di milioni spesi non bene dalla società. Theo dunque come ben sappiamo è sempre voluto dai big club e ora tocca al Milan capire cosa fare con il francese dato che la data di scadenza del contratto si fa sempre più vicina.

Nel frattempo il terzino ex Real dovrà mostrare qualcosa in più attendendo che la dirigenza rossonera si faccia avanti con la propria proposta che dovrà essere certamente più covneniente dell’attuale.