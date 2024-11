Mercato Milan, torna di moda l’ex obiettivo: aperta la concorrenza con la Juve

Il calciomercato del Milan potrebbe regalare sorprese ai tifosi, con un ex obiettivo di nuovo nel mirino della dirigenza

Nonostante la finestra di mercato sia ancora chiusa, il Milan sta già guardando al futuro con grande attenzione. Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il club rossonero vuole rinforzare la squadra per tornare in cima alla classifica.

Le difficoltà incontrate nelle prime partite, accompagnate dalle proteste di una parte della tifoseria a San Siro, hanno spinto la dirigenza a cercare soluzioni concrete per migliorare la rosa.

Tra i nomi sul taccuino della società milanista, torna in auge un vecchio obiettivo di mercato. Il giocatore, già seguito con interesse nelle scorse sessioni di mercato, rappresenta un rinforzo ideale per il progetto tecnico del Milan.

Però, la strada per arrivare a un accordo non sarà semplice, poiché anche la Juventus ha manifestato un interesse concreto per lo stesso calciatore.

I bianconeri, anch’essi desiderosi di aumentare la qualità del loro organico, potrebbero rendere la trattativa particolarmente complessa. Si prospetta, quindi, una vera e propria sfida, non solo sul campo, dove le due squadre si affronteranno sabato pomeriggio, ma anche fuori dal terreno di gioco, con una battaglia a colpi di offerte per strappare il giocatore alla concorrenza.

Con il mercato che si annuncia già rovente, sia Milan che Juventus sono pronte a dare il massimo per rinforzare le proprie squadre, in un duello che potrebbe avere conseguenze decisive per la seconda metà della stagione.

Zirkzee vuole lasciare lo United: pronto il Milan

Con il traferimento al Manchester United, Joshua Zirkzee non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti della carriera. Il calciatore olandese è pronto a dire addio alla Premier League dopo solo pochi mesi.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Zirkzee è intenzionato a lasciare l’Inghilterra se con Amorin, nuovo tecnico dei Red Devils, non dovesse arrivare il giusto impiego.

Il classe 01′ è osservato sia dal Milan e sia dalla Juventus, pronte a soffiarlo già a gennaio: “Se Zirkzee tornerà operativo a gennaio ci potrebbero essere zero possibilità. Se, invece, Amorim dovesse andare su un altro attaccante come Gyokeres allora il ritorno in Italia potrebbe prendere forma” – dice Pedullà.

Il Milan è alla ricerca di un centravanti di spessore, capace di legare il gioco e realizzare reti importanti, cosa che al momento Morata e Abraham non stanno fornendo.

Poi c’è il lato Juventus, non convinta delle prestazioni di Vlahovic: Giuntoli potrebbe regalare a Thiago Motta l’attaccante con cui ha realizzato la grande cavalcata del Bologna, nella scorsa stagione.