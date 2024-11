Milan, affare a gennaio: in arrivo dall’Empoli

Il Milan è pronto a mettere a segno un importante colpo a gennaio: i rossoneri hanno messo nel mirino un giovane talento dell’Empoli.

L’obiettivo della dirigenza del Milan per gennaio e ovviamente anche per la prossima estate è quello di rinforzare la squadra con profili ben precisi. L’idea è infatti quella di privilegiare giocatori giovani, possibilmente italiani, per svecchiare sempre di più la rosa e mantenere i conti a posto. Chiaramente il Milan è particolarmente interessato a quei talenti che hanno già avuto modo di far vedere tutte le loro doti nei 5 principali campionati europei. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un interessamento da parte del club del presidente Scaroni per un gioiello che sta conquistando tutti in Serie A.

Il campionato italiano, in questi primi mesi, ha regalato davvero tante emozioni ai tifosi. La lotta al vertice è molto equilibrata ed è merito anche delle cosiddette ‘piccole’ che stanno dando molto filo da torcere alle big. Proprio in una di queste squadre gioca un gioiello che il Milan vorrebbe volentieri portare a Milanello già nel prossimo mercato invernale.

Milan, occhi sul gioiello dell’Empoli: può arrivare subito

Stiamo parlando di Jacopo Fazzini, 21enne centrocampista dell’Empoli che negli ultimi anni ha mostrato un’ottima crescita sul piano del rendimento. Cresciuto nelle giovanili del club toscano, Fazzini ha esordito in prima squadra il 19 gennaio 2022, subentrando nel match di Coppa Italia contro l’Inter poi perso 3-2 ai tempi supplementari.

Il debutto in campionato è arrivato nella stagione successiva e da quel momento in poi il centrocampista di Massa è diventato un elemento sempre più importante per l’Empoli. In questa prima parte di stagione ha collezionato 7 presenze da titolare e una da subentrato: in quattro match ha dovuto dare forfait, prima per un infortunio all’anca e poi per un affaticamento muscolare (il suo rientro è previsto per l’8 dicembre contro il Verona).

Fazzini-Milan: l’Empoli fissa il prezzo

Stefano Ancillotti, agente sportivo, ha confermato al quotidiano ‘La Nazione’ che il Milan è molto interessato al talento dell’Empoli e sta ragionando sulla possibilità di tesserarlo già a gennaio. Sarebbe senza dubbio un colpo importante per Fonseca, che potrebbe così disporre di un giocatore di grande qualità impiegabile in diversi ruoli della metà campo.

Chiaramente l’Empoli punta a fare una plusvalenza importante. I toscani hanno fissato il prezzo del giocatore all’incirca sui 15 milioni di euro: Ibrahimovic e Moncada proveranno a trattare per abbassare un po’ questa cifra.