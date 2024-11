Milan, affare con il Napoli: scambio con gli azzurri

Si intrecciano le strade dei rossoneri e dei partenopei, ecco l’operazione che potrebbe avere luogo sull’asse Milano-Napoli nel mercato di gennaio

Il momento della nuova pausa in campionato è momento di riflessioni importanti per il Milan. Che sperava di arrivarci con un altro spirito e un altro umore, dopo la vittoria in Champions League con il Real Madrid, che sembrava potesse essere il punto di svolta della stagione. Invece, i rossoneri, ancora una volta, non sono riusciti a darsi la giusta continuità e sono incappati in una nuova, pesante, frenata, che tiene ancora lontane le prime posizioni della classifica.

Il 3-3 con il Cagliari ha fatto riemergere tutti i difetti dei rossoneri, che hanno sì un notevole potenziale specialmente offensivo ma continuano a essere distratti e poco efficaci in fase difensiva. In Sardegna, grande sofferenza della linea arretrata e soprattutto l’incapacità di gestire una partita in cui la squadra di Fonseca si era trovata per due volte in vantaggio. La partita con la Juventus sarà un nuovo spartiacque.

E’ un Milan che ragiona su come migliorare, su tutti i fronti. Se a Fonseca si chiede di trovare la quadra per una maggiore compattezza, la società sa anche di dovergli fornire altri giocatori sul mercato. E il primo colpo di gennaio potrebbe generare un intreccio importante con il Napoli.

Milan, i rossoneri vogliono un giocatore del Napoli: chiesto Musah in cambio

Secondo la redazione di ‘Calciostyle’, infatti, ci sarebbero già contatti avviati con il club partenopeo. Avanzata in particolare la richiesta di uno dei giocatori fuori dai piani di Conte, ma il tecnico azzurro vuole Musah come contropartita.

Non è la prima volta che lo statunitense viene accostato al Napoli, che vorrebbe inserirlo nella trattativa per Folorunsho. Il nazionale italiano sta trovando poco spazio e sarebbe il profilo ideale per il Diavolo. Che tuttavia, non vorrebbe privarsi di un jolly come Musah e per il momento avrebbe detto no all’operazione congiunta. Da capire se il discorso per Folorunsho potrà invece proseguire singolarmente.

Milan, Ibrahimovic al lavoro per gennaio: tre rinforzi nel mirino

Non è l’unica pista, di certo, che sta valutando il Milan sul mercato. Anche perché è un Diavolo che ha bisogno di innesti in vari reparti, così com’è adesso, per cercare di salire di livelli.

Così, Ibrahimovic e i suoi collaboratori riflettono su tre tipi di profili in particolare. Oltre a un centrocampista che possa essere alter ego di Fofana, anche un difensore centrale affidabile, visto che Pavlovic per il momento non gira, e un attaccante per rimpiazzare uno tra Abraham e Jovic, forse entrambi.