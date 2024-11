Milan, allarme Reijnders: maxi contratto di sei anni

Tijjani Reijnders è uno degli uomini più importanti a disposizione di Paulo Fonseca al Milan, ma scatta l’allarme per il centrocampista

Il Milan deve ancora trovare continuità, ma in questa fase della stagione è chiaro che ci siano dei calciatori in grado di portare sulle spalle la crescita dei rossoneri ed essere decisivi negli ultimi trenta metri. Tra questi c’è sicuramente Tijjani Reijnders, che ha vissuto una fase molto importante nelle ultime settimane, dimostrando quanto davvero possa essere decisivo.

È accaduto contro il Real Madrid, quando la mezzala ha fatto il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo, ispirando almeno due dei tre gol della sua squadra. E ha replicato anche contro il Cagliari, con attacchi d’alta scuola e una tecnica sopraffina.

Reijnders ha conquistato il Milan: Fonseca non può fare a meno di lui

L’olandese ha una nuova posizione, che sembra fare proprio al caso suo. Il centrocampista ha avanzato un po’ il suo raggio d’azione e ora gioca sempre di più a ridosso della prima punta, ma dover aver legato il gioco, superato il pressing avversario e scaricato il pallone sugli esterni offensivi.

Insomma, ora Reijnders sta stupendo l’intero mondo del calcio e ciò non lascia indifferenti molti club europei, che potrebbero presto tentare di puntare su di lui. Secondo quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’, la mezzala piace parecchio a Manchester City e Barcellona. Le due big amano i calciatori di qualità, che aiutano a mantenere il possesso del pallone e a superare le linee avversarie.

In più non ci sono così tanti talenti con quelle caratteristiche in giro sul calciomercato, per cui non è facile trovare uno come l’olandese, anche se ora il suo costo ha superato i 50 milioni di euro.

La strategia del Milan: occhio al rinnovo di contratto

Sempre secondo la Rosea, il Milan sa bene dell’interesse delle altre big per lui ed è pronto a reagire, perché non ha alcuna intenzione di perdere uno dei suoi calciatori più importanti.

E, per questo, ha intenzione di sottoporre al ragazzo un nuovo contratto fino al 2030, per altri sei anni. E la volontà del centrocampista? Per il momento, Reijnders è concentrato solo sul Milan, sta bene a Milano e non ha intenzione di lasciare il club che lo sta rendendo grande. Con buona pace di Guardiola e Flick.