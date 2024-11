Milan, ancora difesa horror: dati da incubo

Slovan Bratislava Milan, finisce il primo tempo: difesa da incubo dei rossoneri durante la prima frazione di gioco.

La prima frazione di gioco tra Slovan Bratislava e Milan si è conclusa 1-1. Alla rete di Pulisic ha risposto quella di Barseghyan. L’esterno armeno ha saputo sfruttare i buchi lasciati dalla difesa rossonera e con il tocco sotto ha beffato Maignan, appena tre minuti dopo il vantaggio degli ospiti. Nonostante potesse sembrare sulla carta una partita più agevole, i rossoneri stanno riscontrando parecchie difficoltà soprattutto in fase difensiva. Diverse e pericolose sono state le occasioni concesse ai padroni di casa.

Slovan Bratislava Milan, difesa rossonera in difficoltà: il motivo

La squadra di Fonseca, in una cornice di pubblico molto calda, non sta rendendo come sperato. Sebbene sia stato il Milan ad aprire le marcature, i rossoneri non sono mai parsi in estremo controllo del match. La rete del pareggio, infatti, è stata incassata a seguito di un calcio piazzato del Milan. Barseghyan, infatti, con la sua velocità si è involato verso la porta con il solo Reijnders a rincorrerlo. Per i rossoneri è il 21esimo gol subìto in stagione.

Il calciatore dello Slovan Bratislava, infatti, anche già precedentemente era riuscito a prendere il tempo alla retroguardia rossonera. Anche Strelec, ex Spezia, approfittando di un altro spazio lasciato dalla difesa rossonera, era riuscito addirittura a superare anche Maignan: prezioso il salvataggio di Pavlovic sulla linea. Nonostante ciò, la prestazione dell’ex Salisburgo non è stata comunque all’altezza delle aspettative in questo primo tempo.