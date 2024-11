Milan, ansia Theo Hernandez: la rivelazione di Deschamps

Theo Hernandez non è nel suo momento migliore in questa fase della stagione: le parole di Deschamps sul terzino non lasciano dubbi

Il prossimo futuro del Milan passa anche da Theo Hernandez. Il terzino francese è stato uno dei migliori calciatori rossoneri nell’anno dello scudetto, e in generale nelle ultime stagioni. La sua spinta è stata assolutamente fondamentale per decidere diverse partite grazie alla sua qualità, ma qualcosa sembra essersi rotto in questa stagione.

Il laterale non riesce a trovare continuità, soprattutto dal punto di vista difensivo. Gli errori non sono mancati, a volte sono saltati anche i nervi con un’espulsione e alcuni errori che hanno condizionato anche la prima parte di stagione del Milan. In più, c’è anche la questione ambientale, con il caso cooling break che ha fatto discutere per giorni.

Il momento nero di Theo Hernandez: infortuni e stanchezza mentale

Non è proprio il momento di Theo Hernandez e anche ciò che è successo negli ultimi giorni è una chiara dimostrazione. Il terzino sinistro, infatti, pare aver accusato dei problemi al ginocchio che potrebbero limitarlo nelle prossime partite. Didier Deschamps l’ha lasciato in panchina per 90 minuti contro l’Italia in un match parecchio importante per i transalpini.

In realtà, le cose non sono così nette, anzi quella del Ct è stata anche una scelta tecnica. Il rendimento del calciatore non è stato così elevato soprattutto a causa di una certa stanchezza mentale, ancora più difficile da smaltire rispetto a un piccolo stop fisico.

Paulo Fonseca dovrà capire come gestirlo nelle prossime partite, anche se il calendario è congestionato, i match sono tanti ed è difficile che si privi volontariamente di uno dei suoi calciatori più importanti a partire dalla Juve, e senza un vero e proprio sostituto di ruolo.

Le parole di Deschamps sul terzino sinistro

Anche Deschamps ha fatto capire che la sua è stata più che altro una scelta tecnica e dovuta al momento non proprio eccezionale del laterale basso.

Ha dichiarato, infatti, che “tutti possono vivere un periodo un po’ meno bello. In questi momenti sono il primo a sostenere e a mantenere la fiducia“. Tutti sono dalla parte di Theo Hernandez, nella speranza che riesca a trovare al più presto la sua versione migliore in questa stagione. Sarebbe fondamentale tornare ad avere la sua spinta e sua qualità al top per raggiungere gli obiettivi stagionali. In attesa del possibile rinnovo di contratto.