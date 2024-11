Milan, buone notizie verso il Monza: Fonseca recupera il rossonero

Questa sera il Milan sarà impegnato nella partita contro il Monza, mister Fonseca potrà contare sul recupero di un suo giocatore.

Nella Milano rossonera c’è voglia di tornare alla vittoria, che in campionato manca dal 19 ottobre quando il Diavolo vinse per 1-0 sull’Udinese. La squadra di Fonseca sta attraversando un periodo di alti a bassi ma ci sono ancora tre partite prima della sosta e il Milan dovrà cercare di rialzare la testa. Ci sarà la sfida con il Monza questa sera, poi il Real Madrid in Champions League e infine la trasferta di Cagliari. Per quanto riguarda il campionato, sulla carta, ci saranno due impegni più semplici con il Diavolo che è chiamato a vincere.

Oggi alle 20:45 ci sarà dunque il match contro la squadra di Nesta che fino ad ora ha totalizzato 8 punti in dieci partite. I rossoneri invece, con la gara contro il Bologna da recuperare, si trovano a quota 14 punti a cinque lunghezze dalla zona Champions. Se la squadra di Fonseca vuole puntare in alto non sarà più consentito sbagliare e i tifosi si aspettano di vedere un Milan diverso all’U-Power Stadium. Proprio tra le mura dei brianzoli assisteremo al ritorno in campo di diverse pedine fondamentali per il tecnico rossonero.

Milan, contro il Monza ci sarà anche Abraham

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport questa sera tra le fila del Milan tornerà a disposizione Tammy Abraham. L’attaccante inglese si era fermato proprio in occasione della partita con l’Udinese, quando a causa di un infortunio alla spalla uscì cinque minuti dopo il suo ingresso in campo. Contro la squadra di Nesta tornerà a disposizione grazie a uno speciale tutore, dando così a Fonseca un’alternativa in più al reparto offensivo.

Al momento l’attaccante inglese, tra campionato e Champions ha giocato 437 minuti in 9 presenze, segnando anche un gol e fornendo due assist ai compagni. L’impatto di Abraham non è stato di certo stratosferico ma l’ex Roma può dire la sua con la maglia rossonera. Il classe 1997 potrebbe dunque trovare spazio già questa sera, magari subentrando al posto di Morata se la partita dovesse mettersi sui giusti binari. Ci sarà inoltre il ritorno tra i titolari di Theo Hernandez e Reijnders che hanno scontato le proprie squalifiche.

Ancora ai box invece Gabbia e Jovic, con Emerson che dovrebbe avere un turno di riposo. Al posto del brasiliano giocherà Terracciano, con Calabria che spera di avere una maglia da titolare martedì. In avanti oltre al recuperato Abraham è stato convocato il giovane Camarda. Fonseca avrà a disposizione una rosa più lunga rispetto alle ultime uscite, con la speranza di tornare alla vittoria.