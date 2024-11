Milan, che chance dal City: Guardiola lo manda via

I rossoneri cullano un grande colpo dal Manchester City, Guardiola vuole liberarsi di un giocatore in particolare

In questa prima parte di stagione, non stanno andando proprio alla grande le cose per il Milan, come stiamo vedendo. Ma tra le big nazionali e internazionali, dopotutto, i rossoneri sono in buona compagnia. Nel calcio di alto livello è diventato ormai difficile per tutti rimanere ad alti livelli e basta poco perché anche le squadre più blasonate vadano in difficoltà, anche all’improvviso. E’ il caso, ad esempio, del Manchester City di Guardiola, che si è infilato a sorpresa in una crisi nera.

I campioni d’Inghilterra in questi anni sono sempre stati molto affidabili a livello di gioco e di risultati. Adesso, però, la luce sembra essersi spenta di colpo. Ben cinque sconfitte consecutive tra il campionato e le varie coppe, prima di tornare a fare punti, contro il Feyenoord in Champions League, in un’altra serata che però è stata da incubo, visto che il 3-3 è arrivato dopo che fino al 75′ i Citizens vincevano per 3-0.

Mai ci si sarebbe aspettati di vedere qualcosa del genere. Incluso un Guardiola visibilmente provato davanti alle telecamere, con immagini che hanno fatto il giro del mondo. E’ un momento molto duro per l’allenatore spagnolo. Che riflette sul momento della sua squadra, spera di riabbracciare gli infortunati e intanto pensa a mandare via qualcuno giunto a fine corsa.

Manchester City, Kovacic al capolinea: il Milan ci pensa

Sul portale spagnolo ‘Fichajes.net’, si parla di una lista nera di Guardiola, con cinque giocatori che potrebbero essere ceduti al più presto. Tra questi, anche l’ex interista Kovacic.

Nelle ultime gare, il croato non è stato neanche convocato. E’ palese come qualcosa si sia rotto e il giocatore potrebbe dunque essere ceduto al miglior offerente nelle prossime sessioni di mercato, magari anche a condizioni favorevoli. Il Milan sarebbe stuzzicato dall’idea di portare in rossonero un ex Inter.

Milan, missione centrocampista: non solo il ritorno di Bennacer

Il centrocampo, come sappiamo, è uno dei reparti in cui il Diavolo deve intervenire sul mercato, nonostante le dichiarazioni contrarie di Ibrahimovic, che ha parlato del recupero di Bennacer come primo rinforzo.

Indubbiamente, il ritorno dell’algerino aiuterà, ma potrebbe esserci qualche altro innesto. Non per caso, si continua a pensare a giocatori come Belahyane e Frendrup, per i quali si potrebbe tentare qualche formula di acquisto creativa in prestito oneroso low cost e successivo riscatto.