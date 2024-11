Milan, come sta Theo Hernandez: annuncio preoccupante

L’infortunio e non solo a tenere in ansia il Milan per Theo Hernandez: le ultime dichiarazioni lasciano senza parole

Non è stato un Milan esaltante, in questa prima parte di stagione, a parte qualche sprazzo di luce espresso dai rossoneri in alcune prestazioni di alto livello. Al Diavolo sta mancando la continuità necessaria in tutte le partite e anche all’interno della stessa gara. Non soltanto un discorso di amalgama di squadra, ma anche di prove dei singoli, molti dei quali fino a questo momento sono stati sotto tono. Tra i più deludenti, di sicuro Theo Hernandez.

Il francese ha abituato a ben altri standard di rendimento nel corso degli anni e proprio per questo la delusione per quanto lo riguarda forse è più cocente. Il fondo è stato toccato con la gara di Cagliari, dove il laterale sinistro è stato il peggiore in campo, con responsabilità evidenti per quanto concerne la rete del pareggio dei sardi, una distrazione fatale su Zappa lasciato libero di colpire.

Adesso ci si chiede se finalmente il giocatore riuscirà a ritrovare se stesso e riprendere a macinare chilometri, assist e gol sulla fascia di competenza. Ma la sua situazione inizia a farsi preoccupante, sotto tanti punti di vista.

Milan, tutta la verità sul rinnovo di Theo Hernandez: le parti sono lontanissime

Pesa, inevitabilmente, il discorso del rinnovo di contratto, con una trattativa che in questo momento non è mai realmente decollata, anzi. Le ultime informazioni, per la verità, sembrerebbero avvicinare l’addio.

Ha parlato di lui in un intervento a ‘Radio Radio’ il giornalista Michael Cuomo, tratteggiando un quadro che non fa stare tranquilli i milanisti. “Il Milan e Theo Hernandez sono lontanissimi dal rinnovo – ha spiegato – Mi è arrivata una smentita secca dal suo agente per quanto riguarda un presunto incontro a Madrid con la società. Il giocatore non sta vivendo certo un bel momento”. Dunque, fronte delicatissimo e caso pronto a esplodere da un momento all’altro.

Milan, l’infortunio di Theo Hernandez diventa un giallo

In più, il Milan osserva anche le notizie relative al suo infortunio con la nazionale francese. Dopo una botta ricevuta contro Israele, infatti, Hernandez non ci sarà in Italia-Francia.

Sempre Cuomo aggiunge che “i giornalisti francesi hanno lasciato intendere che possa esserci anche un altro motivo oltre a quello fisico per la sua esclusione”. Di per sé, il colpo ricevuto non è grave. E Theo potrebbe farcela a recuperare per la sfida con la Juventus. Ma le sue condizioni andranno ovviamente valutate.