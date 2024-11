Milan, disastro in difesa: Fonseca corre ai ripari

La squadra è sbilanciata e il Milan necessita di miglioramenti in difesa: Fonseca prepara la contromossa.

Nonostante i successi, come la vittoria ottenuta dalla partita di Champions di martedì 26 Novembre contro lo Slovan Bratislava, grazie alle reti di Pulisic , Rafael Leao e Abraham, il Milan continua ad avere problemi in difesa e ad incassare troppi gol: 22 gol in 17 partite, precisamente 8 gol presi nelle cinque gare di Champions a cui vanno aggiunte le 14 reti subite fin qui in 12 giornate di campionato.

Lo stesso Paulo Fonseca ha manifestato tutta la sua preoccupazione e il suo obiettivo è proprio quello di mettersi ancor di più a lavoro per trovare delle soluzioni a dei problemi che condizionano inevitabilmente tutta la squadra.

Dall’inizio del campionato, l’allenatore del Milan ha provato più e più opzioni difensive, infatti da inizio stagione ha alternato ben sei coppie di centrali, in modo tale da individuare i partner più ideali e le coppie che rendessero meglio: Gabbia-Tomori è la più utilizzata, ma tentativi sono stati anche fatti con la coppia Thiaw-Pavlovic, Thiaw-Tomori, Tomori-Pavlovic, Gabbia-Pavlovic e Thiaw-Gabbia. Naturalmente, i continui cambi non portano benefici alla squadra poichè, in poco tempo, i centrali non riescono a trovare un’intesa completa.

Le parole di Fonseca in Conferenza Stampa

In Conferenza Stampa, al termine della partita di Champions, Fonseca ha manifestato i suoi timori e, in riferimento ai problemi in difesa, ha dichiarato: “Ho una preoccupazione molto grande, riguarda la difesa. Lavoriamo tantissimo sulla fase difensiva: non ci ho mai lavorato così tanto nella mia carriera di allenatore”. Alla domanda: “non impazzisce?”, lui ha risposto “certo”.

Ha inoltre affermato che si dovrà proseguire con questi ritmi, e se possibile, dovranno essere ancora più serrati.

La Gazzetta sul Milan scrive: “Squadra sbilanciata, Fonseca può coprirsi con un mediano in più”. L’allenatore, infatti, sta valutando la possibilità di mettere in campo una formazione meno offensiva, inserendo in mezzo al campo un centrocampista in più al fianco di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders (uno tra Loftus-Cheek e Musah), così da dare maggiore copertura alla difesa milanista.

Sistemare tale situazione non è semplice, ma Fonseca il compito è determinato a voler risolvere tutti problemi e riportare la squadra sulla giusta via.