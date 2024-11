Milan, due veterani ai saluti: a giugno sarà addio

Approfittando della sosta nazionali, Ibra e soci a lavoro per progettare la rosa del nuovo anno.

Tempo di riflessioni in casa rossonera, con la sosta nazionali che lascia un po’ di respiro a tutto l’ambiente. Un ciclo di sette partite che, anche stavolta, ha visto il Milan alternare momenti di grande calcio ad altri di grandi difficoltà.

Memorabile la vittoria per 3 a 1 sul campo del Real Madrid di Carlo Ancelotti, una partita che rimarrà negli annali della storia rossonera e che, soprattutto, ha ridato serenità e un po’ di sano entusiasmo a tutto l’ambiente.

Anche qui però le difficoltà non si sono fatte attendere e, appena quattro giorni dopo, la squadra di Fonseca è incappata in un deludente pareggio in casa del Cagliari. Un’altalena terminata con il punteggio di tre a tre e che ha visto i rossoneri gettare via altri due punti, perdendo anche l’occasione di guadagnare terreno sulle prime approfittando dello scontro diretto tra Inter e Napoli.

E non solo, perché la trasferta in terra sarda ha evidenziato ancora una volta i soliti problemi di questo avvio di stagione di Pulisic e compagni: una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti. Il problema, è evidente, non riguarda soltanto i difensori, bensì l’atteggiamento e l’interpretazione di tutta la squadra. Gli stessi attaccanti non sono propriamente giocatori che si esaltano nel rincorrere gli avversari, a parte forse il povero Morata che davvero ci mette l’anima quando corre a pressare in avanti.

Tanto lavoro in vista, dunque, per l’ex allenatore della Roma, con l’obiettivo di trovare quanto prima l’assetto giusto che possa far rendere al meglio i suoi attaccanti, senza incappare in tutti quegli errori nel non possesso.

Florenzi e Calabria verso l’addio a fine stagione

Tempo però anche di riflessioni, dicevamo, con la società che sta valutando il da farsi per quanto riguarda la gestione della rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello sport, infatti, Ibra e soci in questo momento stanno discutendo la situazione relativa a Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

Per entrambi il contratto è in scadenza nel prossimo giugno e la società non sembra intenzionata a proseguire né con l’ex PSG né con il bresciano. Complici purtroppo anche qualche infortunio, infatti, il loro rendimento è spesso stato non all’altezza di ciò che si aspetta dal terzino destro del Milan. Comprendibile, dunque, la scelta della società se questa dovesse risultare definitiva.