Milan e Leao distrutti, Sacchi esplode: le dichiarazioni lasciano di sasso

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha avuto parole piuttosto dure nei confronti del club rossonero e di alcuni giocatori.

Il Milan di Paulo Fonseca continua a non convincere. Lo 0 a 0 casalingo contro la Juve ha portato tanti interrogativi e mentre tutte le altre vincono e soddisfano i propri tifosi non si può dire lo stesso del club rossonero. Contro una formazione bianconera rimaneggiata non finisce bene, il Milan non perde ma non fa praticamente nulla.

C’è chi critica il tecnico e chi i calciatori e a riguardo ne ha parlato una leggenda della storia del club, l’ex allenatore del Milan dei record Arrigo Sacchi. Questi ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport ed ha avuto parole piuttosto dure per tutti, ecco le sue dichiarazioni. Sacchi non ha mai ‘peli sulla lingua’ e il tecnico ha spiegato:

“Ero a San Siro per vedere Milan-Juve, spinto dalla curiosità di vedere due squadre che ancora non hanno espresso il loro massimo potenziale, sia per quel che riguarda il campionato che per la Champions League”. Se Thiago Motta può almeno contare sulla scusa degli infortuni per Fonseca non è lo stesso e Sacchi ha criticato svelato alla rosea: “Ho assistito ad una partita grigia che più grigia non poteva essere. Nessuna emozione, e nessuno squillo, il Milan mi ha davvero deluso”.

Milan e non solo, duro attacco di Sacchi a Rafa Leao

Sacchi difende in parte Fonseca e sottolinea che le colpe non sono tutte dell’allenatore in questo caso. Se Fonseca ha scelto i suoi giocatori ha molte colpe, ma se la società ha deciso da sola il mercato allora Fonseca è quello meno responsabile, sembra chiarire il tecnico. Poi però l’allenatore prosegue e le sue parole a suoi ex giocatori sono piuttosto gravi:

“Ho detto a Baresi e Massaro che – osservando quel ritmo lento – potevano giocare anche loro in quelle condizioni e avrebbero comunque fatto bella figura”, detto scherzando. Parole che evidenziano però dure critiche e ha chiarito:

“Fonseca? Inutile dare tutte le colpe all’allenatore, non mi sembra giusto”. Diverso invece quando si trova a parlare di Rafa Leao e qui Sacchi sentenzia duramente: “Vogliamo capire che Leao non è un trascinatore, a volte in certe partite è un buon giocatore mentre in altre neanche lo noti”. Poi Sacchi ha fatto un paragone con la pesca, ricordando che dalla pesca ‘non sai mai se tornerai a casa con il cestino pieno e vuoto’.