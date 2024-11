Milan, ecco dove serve la svolta: il dato non lascia dubbi

Troppi alti e bassi e il Milan di Paulo Fonseca è chiamato alla reazione soprattutto in un determinato punto di vista.

La stagione del Milan di Paulo Fonseca ha vissuto di tanti alti e bassi nel corso di questa stagione, alcuni piuttosto preoccupanti. Una squadra forte con le forti e sicuramente meno forte con le piccole, lo abbiamo visto anche nell’incerto 3 a 3 contro il Cagliari, una trasferta piuttosto complicata.

La realtà è questa, il Milan ha non poche difficoltà contro le cosiddette ‘piccole’, da un lato perchè fatica contro le squadre che si chiudono, dall’altro perchè soffre le ripartenze, ma la verità è questa e Fonseca deve correre ai ripari. Ma oltre a questo e alle difficoltà in determinati reparti (vedi i troppi gol subiti), il club rossonero vede una statistica che sicuramente non favorisce la formazione milanese, un dato che parla chiaro.

Il Milan fatica e molto nelle gare in trasferta, in questa stagione – nei match tra campionato e Champions League – la formazione di Fonseca ha ottenuto tre vittorie, due pari e tre sconfitte nelle gare in trasferta, un ruolino di marcia non adatto a chi a inizio stagione aveva come obiettivo quello di vincere lo scudetto. Il cambio guida tecnica e i cambi non possono bastare, la squadra c’è e lo ha dimostrato anche durante le gare.

Occhio Milan, ecco dove Fonseca deve porre rimedio

Un dato che conta relativamente ma a cui Fonseca ovviamente deve provare a riparare il prima possibile. Anche perchè il raffronto rispetto a Inter, Juventus e Napoli è sicuramente ‘pericoloso’ e i numeri soprattutto in trasferta sono peggiori rispetto alle altre big. Ed è curioso visto che il Milan ha vinto le due trasferte più difficili fino ad ora, le sfide contro Inter nel derby (Fonseca è tornato a vincerlo dopo anni) e quella storica al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, una prestazione tra le migliori degli ultimi anni.

In questo momento il Milan ha la settima difesa (a pari merito con Inter e Lazio) e il sesto attacco, dietro a quasi tutte le big, eccetto il Napoli capolista. Dati che contano fino a un certo punto ma che evidenziano dove il Milan deve migliorare e Fonseca sicuramente ha analizzato tutte le difficoltà durante questa sosta.

Sabato pomeriggio c’è Milan Juve e il club rossonero non può fallire l’appuntamento, serve a tutti i costi una vittoria e assolutamente non può perdere visto il lungo trenino che c’è in avanti. I tifosi sperano in buone nuove anche perchè – dati e scongiuri permettendo – stavolta si gioca in casa.