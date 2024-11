Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Fonseca ne cambia sei dopo la Champions

Paulo Fonseca ha deciso gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto nella sfida contro l’Empoli.

Dopo il derby lombardo tra Como e Monza, la 14° giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Milan e Empoli, allo stadio San Siro di Milano. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 18:00, per trovare i tre punti della vittoria: il Milan per avvicinarsi alla zona europea, considerato che ha anche una partita da recuperare, mentre l’Empoli per distaccare maggiormente la zona retrocessione. La squadra toscana non è affatto da sottovalutare, considerato che da inizio stagione ha messo in difficoltà più squadre.

La squadra rossonera è una delle poche del massimo campionato italiano a non essere martoriata dagli infortuni: i soliti indisponibili rimangono Florenzi e Bennacer, mentre Jovic sta recuperando dalla pubalgia. Per il Milan c’è il rischio di squalifica per Fofana, attualmente diffidato: un cartellino giallo per il centrocampista francese potrebbe costare caro al Milan, considerato che la prossima giornata c’è Atalanta-Milan, e Fonseca non può permettersi di perdere uno dei giocatori più in forma della rosa.

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali

Rispetto alla sfida di Champions League contro il Bratislava, il tecnico rossonero Paulo Fonseca decide di cambiarne 6 per il match contro la squadra toscana. In porta ci sarà il solito Maignan, mentre in difesa torna la coppia Thiaw-Gabbia, che contro la Juventus ha fatto molto bene. Sulla fascia destra c’è spazio per Emerson Royal, mentre sulla sinistra ci sarà il terzino francese Theo Hernandez.

In mediana ci sarà la coppia Fofana-Reijnders, che in questo periodo sembra essere molto in forma rispetto al resto della squadra. A supporto dell’unica punta Morata, ci sarà il trio formato da Musah, Pulisic e Leao. Dopo la titolarità contro il Bratislava, Abraham torna ad accomodarsi in panchina, con la speranza di trovare qualche minuto a partita in corso.

Queste le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders,; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Colombo, Maleh; Pellegri. All. D’Aversa.