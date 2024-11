Milan, faccia a faccia con Theo Hernandez: è successo durante la partita

Le ultime notizie sul rapporto tra i rossoneri e il terzino francese: spunta il retroscena sull’avvenimento durante la partita che può cambiare tutto

E’ stato un inizio di stagione per il Milan caratterizzato da fin troppi alti e bassi. Un paio di picchi elevatissimi in termini di gioco e di entusiasmo, come quelli con l’Inter e il Real Madrid, alternati da prestazioni un po’ così e da altre francamente sconcertanti. Il tutto, a oggi, tiene il Diavolo lontano dalla vetta e ancora in mezzo al guado in Europa, anche se con un trend che appare in ripresa nelle ultime settimane.

A Paulo Fonseca il compito di trovare finalmente un rendimento più stabile e verso l’alto, qualche segnale inizia a intravedersi ma è un Milan che deve ancora lavorare molto. Soprattutto, nella squadra devono iniziare a esprimersi ad alti livelli, quelli che ci si aspettano, tutti i big. Se Leao sembra aver avviato la risalita, non così Theo Hernandez, che è incappato in diverse serate negative e ancora non vede la via d’uscita.

A Cagliari, Theo Hernandez è stato il più bersagliato, per le sue gravi distrazioni in campo che hanno contribuito al pareggio per 3-3, tra cui l’ultima, quella sul gol del pareggio di Zappa. Siamo di fronte a un terzino francese quasi irriconoscibile, svagato e poco incisivo. Ma uno degli ultimi episodi che lo riguardano può rappresentare la svolta.

Milan, svolta improvvisa Theo Hernandez: incontro per il rinnovo di contratto

A dispetto del clima complicato delle ultime settimane, anche in prospettiva per il suo futuro, potremmo essere vicini al rinnovo per Theo Hernandez. Del disgelo improvviso tra le parti parla la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola.

Secondo il quotidiano, in occasione della partita con il Real Madrid ci sarebbe stato un incontro tra il club e Garcia Quilon, agente di Theo. Un faccia a faccia che può mettere le basi per trovare finalmente un’intesa. Domanda e offerta delle parti erano lontane, l’entourage di Theo aveva chiesto circa 8 milioni di euro, ora la possibilità di un incontro a metà strada esiste. Se i contatti proseguiranno proficuamente nelle prossime settimane, potrebbe arrivare la firma fino al 2029.

Milan, non solo Theo Hernandez: da Maignan a Reijnders, gli altri rinnovi

C’è ancora del lavoro da fare, ma finalmente c’è più ottimismo. Molto più vicini invece altri rinnovi importanti in casa Milan.

Non sarebbe lontana la firma di Maignan fino al 2029 per circa 5 milioni l’anno. Viene poi definita come una formalità quella di Matteo Gabbia. E poi c’è Reijnders, giocatore fondamentale, per il quale la trattativa è in corso. Necessario blindarlo fino al 2030, visto l’interesse di tanti club importanti.