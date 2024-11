Milan-Fonseca, arriva la sentenza in diretta: lo hanno notato tutti

Nonostante la vittoria contro il Monza dello scorso sabato, il Milan di Paulo Fonseca continua a destare perplessità, ne ha parlato Ciccio Graziani a Sport Mediaset XXL

La situazione del Milan non sembra migliorare, e l’allenatore Paulo Fonseca continua ad essere al centro della bufera rossonera. In merito a ciò ha parlato anche un grande ex del calcio italiano e le sue parole non sono passate inosservate. Il tecnico rossonero è ancora nella bufera.

L’impressione dell’ex calciatore è stata che nella squadra serpeggi una “forte depressione“. Graziani aveva già parlato del Milan la scorsa estate, quando a parer suo nel club non c’erano né carattere né personalità. L’ex calciatore ebbe allora l’impressione che ognuno giocasse per sé stesso, e che il destino di Paulo Fonseca fosse già chiaro. A distanza di qualche mese le impressioni non sembrano essere cambiate, il Milan continua a zoppicare e, come già aveva anticipato Graziani: “Tatticamente è allo sbando”.

Graziani duro su Fonseca: “il Milan non ha gioco”

Recentemente, ai microfoni di Sport Mediaset XXL l’ex attaccante di Torino e Roma ha nuovamente sostenuto:

“Quello che ha portato Fonseca fino ad oggi: poco gioco, pochissimo solo a sprazzi in qualche momento, e una forte depressione dentro questa squadra”.

Poi riferendosi alla situazione di Leao, tenuto in panchina fino alla sfida contro il Monza e subentrato successivamente:

“La gestione Leao è una gestione importante. Guardate che la gestione Leao gli può costare la panchina a Fonseca, lui non se ne rende conto. Mi sembra che qui ci sia un accanimento: si diceva che Leao non rientra e non dà una mano in fase difensiva, è superficiale ed è abulico. Ragazzi, io vedo giocare Okafor e fa le stesse cose che fa Leao, non rientra eh, non dà una mano in mezzo al campo. o dietro. A quel punto lì insisto di nuovo su Leao”.

Infine Ciccio Graziani ha confermato i suoi dubbi relativi allo scollamento che stava avvenendo nella squadra, dove ognuno, a parer suo, gioca per sé:

“C’è l’impressione che questi ragazzi non siano assolutamente squadra: c’è una scollatura: l’impressione è che siano un gruppo di ragazzi che si sono trovati lì per caso. Il Milan non ha gioco“.

Parole dure, che tuttavia rispecchiano a pieno la situazione odierna del Milan. La squadra di Fonseca deve fare i conti con i suoi problemi per interrompere questo circolo vizioso.