Milan, Fonseca può tirare un sospiro di sollievo: il big ci sarà contro la Juventus

Buone notizie per mister Paulo Fonseca: le condizioni del top player del Milan non preoccupano. Il big ci sarà per il match con la Juventus.

La sosta nazionali è quasi giunta al termine ed il Milan inizia ad incentrare i propri pensieri verso il prossimo impegno di campionato. La squadra rossonera tornerà di scena in Serie A sabato 23 novembre, in occasione del big match che si svolgerà allo stadio San Siro contro la Juventus di Thiago Motta. Proprio in vista della super sfida con una delle rivali storiche, sono arrivati degli aggiornamenti rassicuranti a Paulo Fonseca in merito alle condizioni di un top player rossonero: Theo Hernandez.

Fonseca può sorridere: Theo ci sarà contro la Juventus

In casa Milan stava iniziando ad echeggiare un po’ di preoccupazione nell’aria a causa dello stato fisico di Theo Hernandez, attualmente impegnato con la nazionale francese per la Nations League.

Il terzino sinistro dei rossoneri aveva destato apprensione in casa Milan dopo la brutta botta al ginocchio rimediata a margine del match contro Israele. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, non sarebbe nulla di preoccupante. Quindi, Paulo Fonseca ed i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

Theo Hernandez, in accordo con il ct Deschamps, non prenderà parte alla sfida di questa sera contro l’Italia proprio per preservare il suo stato fisico in vista della sfida Milan-Juventus. Dunque, l’ambiente rossonero può stare tranquillo, il classe 1997 sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la prossima gara di campionato.

Un altro che dovrebbe far parte della prossima lista dei convocati del tecnico rossonero è Matteo Gabbia, ai box per un problema muscolare al polpaccio da prima del match interno contro il Napoli. Il centrale classe 1999 sembra aver recuperato del tutto ed è pronto a rispondere presente contro la Juventus, candidandosi per una maglia da titolare.