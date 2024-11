Milan, Fonseca sorprende ancora: decisione presa in vista del Real Madrid

Mister Fonseca è pronto a spiazzare nuovamente tutti con le sue scelte di formazione: decisione presa in vista del Real Madrid.

Dopo la trasferta di Monza, da cui la squadra di Fonseca è uscita trionfante grazie al gol vittoria di Reijnders, il Milan sarà impegnato in un altro impegno dalle mille insidie, decisamente più difficile rispetto a quello affrontato sabato scorso all’U-Power Stadium. Domani sera, alle ore 21:00, la formazione rossonera farà ritorno sul palcoscenico della Champions League. I ragazzi di Fonseca riprenderanno il proprio cammino europeo mettendo piede in uno degli stadi più iconici del mondo, il Santiago Bernabeu. Il Milan di Paulo Fonseca si misurerà con quelli che sono gli attuali campioni in carica della tanto ambita competizione, il Real Madrid dell’ex rossonero Carlo Ancelotti.

I rossoneri arrivano alla sfida di domani in fiducia. Dopo la tegola col Napoli, il Milan è tornato a sorridere in quel di Monza. Ma adesso la squadra di Fonseca vuole dare continuità all’ultimo successo ottenuto in Champions a discapito del Club Bruges. Al Diavolo servirà una vera e propria impresa al Santiago Bernabeu, anche perché il Real si avvicina alla sfida con una voglia assoluta di scrollarsi di dosso il poker subito in casa col Barcellona. Per questo, Fonseca sta studiando la miglior formazione possibile da mandare in campo.

Fonseca cambia ancora: il tecnico è sicuro in vista del Real Madrid

Sarà un Real Madrid rabbioso e con fame di vittoria quello che aspetterà il Milan sul campo di Bernabeu. Le Merengues sono rimasti ai box nell’ultimo turno della Liga a causa del rinvio del match col Valencia, città tragicamente colpita da una micidiale alluvione che ha causato miriadi di morti. Quindi, il Real non si è ancora riscattato dalla brutta debacle col Barça. La squadra di Ancelotti proverà a rialzare la testa nel suo habitat naturale, la Champions League.

Paulo Fonseca sta facendo le sue valutazioni sulla formazione da schierare sul manto erboso del Bernabeu. Stando ai rumors, il tecnico portoghese dovrebbe mandare in scena una sorta di rivoluzione. L’allenatore rossonero potrebbe fare diversi cambi rispetto alla gara di Monza. Tra i pali ci sarà Maignan. Per quanto riguarda la difesa, sulla corsia destra dovrebbe tornare dal primo minuto Emerson Royal, riposatosi in Brianza. Sull’out sinistro non ci sono dubbi, il tecnico si affiderà a Theo Hernandez.

La particolare novità potrebbe esserci proprio al centro della difesa. Fonseca starebbe pensando di fare spazio al tandem composto da Tomori e Thiaw. Per il lavoro in mediana, invece, l’allenatore portoghese dovrebbe ribadire la sua più piena fiducia nei confronti della coppia Fofana-Reijnders. Mentre sulla fascia sinistra potrebbe rivedersi Rafael Leao, reduce da tre panchine di fila in campionato. Sull’altro versante dovrebbe agire Pulisic, con Loftus-Cheek trequartista e Morata unica punta.

Il Real proverà a sfruttare la gara col Milan per risalire la classifica di Champions e lanciare un chiaro messaggio a tutte le pretendenti al titolo. I rossoneri dovranno prestare molta attenzione. Nell’ultima gara europea, i Blancos ne hanno fatti 5 al Borussia Dortmund. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, alla volta di Madrid partiranno anche i due rossoneri Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia. Entrambi sono ancora fuori uso a causa dei rispettivi infortuni, ma considerata l’importanza della gara, hanno deciso comunque di prendere parte alla trasferta per far sentire la propria vicinanza all’intero gruppo. Sarà a disposizione, invece, Tammy Abrham, recuperato dell’infortunio alla spalla.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.