Milan fuori dalla Champions, interviene Ordine: il messaggio preoccupa tutti

Il noto giornalista ha parlato delle possibilità di qualificazione europea in casa Milan. E ora sono in molti a parlarne piuttosto negativamente.

Un pari contro una Juventus con tanti assenti e una prestazione al di sotto di tutte le aspettative. Il Milan di Paulo Fonseca stenta ancora e c’è grossa preoccupazione all’interno del club rossonero. Di questo passo la classifica rischia di precipitare e d’altronde i tifosi rossoneri appaiono molto pessimisti.

Il giornalista del Giornale Franco Ordine ha parlato in maniera schietta riguardo la prestazione di questa sera contro la Juve e le sue parole sono sicuramente preoccupanti per il club rossonero: “Nemmeno una luce a San Siro per Milan Juve, solo fischi. E meritatissimi contro una Juve decimata dagli infortuni. Uno spettacolo molto deludente con zero tiri in porta e zero emozioni in quel di San Siro”.

Milan, Ordine critica un rossonero

Ordine ha elogiato il lavoro di Motta, bravo a ingabbiare un Milan privo di idee nonostante le numerose assenze. Alla Juve questo punto può andar bene visto i tanti problemi di formazione mentre il giornalista ha criticato Fonseca affermando che: “A furia di sentirsi dire che deve migliorare nella fase difensiva è rimasto ‘a guardia del fortino’ senza reali nemici”.

D’altronde la Juve aveva tanti assenti in attacco e l’uomo ha spiegato: “Emerson Royal è l’eterno anello debole e solo li la Juve ha creato qualche problema, Morata per trovare qualche pallone deve tornare a centrocampo. Possiamo dire che con questo pari è compromessa anche la lotta alla qualificazione in Champions League”