Milan, Furlani apre alla cessione: svelata la richiesta del club

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, dice sì alla cessione a gennaio: svelata la cifra richiesta dai rossoneri.

Non solo in entrata, il Milan continua a muoversi anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club rossonero starebbe lavorando incessantemente per trovare le giuste soluzioni per quei giocatori che Paulo Fonseca non considera come parte integrare del proprio progetto tecnico tattico. Nella lista di sbarco, sarebbe finito da un po’ ormai anche il nome di Davide Calabria. Il terzino destro è ancora formalmente il capitano del Diavolo, ma presto per lui potrebbe concretizzarsi l’ipotesi della cessione.

Calabria ai saluti: in Turchia fanno sul serio

Il Milan avrebbe preso una decisione molto chiara in merito al futuro di Davide Calabria, preferendo di accontentare la questione rinnovo. Il terzino rossonero ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e la proprietà non avrebbe alcuna intenzione di estenderlo. Calabria, infatti, non è più un intoccabile da parte della società rossonera. Il calciatore classe 1996, complici anche gli infortuni, è finito in basso nelle preferenze di mister Paulo Fonseca. Davide Calabria sta facendo tanta panchina, vedendo Emerson Royal titolare inamovibile.

Ieri, in occasione del match contro lo Slovan Bratislava, Davide Calabria è tornato a giocare una gara dall’inizio dopo oltre due mesi. Questo, però, non cambia i piani del club. Con la giusta offerta, il Milan sarebbe ben disposto a lasciar parte il terzino. Secondo il portale turco HaberTurk, il Galatasaray sarebbe tornato insistentemente sulle tracce del capitano rossonero. Per lasciarlo partire, il Milan avrebbe chiesto 3/4 milioni di euro. Tutto fa pensare che presto arrivi una svolta sul futuro di Calabria, anche perché il club rossonero non vorrebbe affatto perderlo a costo zero.