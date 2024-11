Milan, Furlani guarda in Premier: sfida aperta con la Juventus

Il Milan studia le mosse in vista del mercato di gennaio e mette nel mirino un calciatore di Premier League: si accende la sfida con la Juventus.

In attesa del match di San Siro che vedrà protagoniste Milan e Juventus il prossimo 23 novembre, la sfida tra i due club si accende anche sul mercato. Sia i rossoneri che i bianconeri hanno intenzione di rinforzare la rosa già a gennaio, chi per motivi legati agli infortuni chi per motivi legati al rendimento attuale.

Nel mirino dei due club sarebbe infatti finito un altro calciatore del Manchester United. Oltre a Joshua Zirkzee, protagonista di un avvio di stagione terribile con la maglia dei Red Devils, anche Harry Maguire potrebbe rappresentare un nome caldo nelle prossime settimane.

Milan, idea Maguire per rinforzare la difesa: il contratto in scadenza può essere un’occasione

Sfida aperta tra Milan e Juventus per Harry Maguire. Il centrale inglese, trasferitosi nel 2019 al Manchester United per la cifra folle di quasi 90 milioni di euro, ha il contratto che lo lega ai Red Devils in scadenza a giugno. In questi anni l’ex Leicester non ha mai pienamente convinto, finendo ai margini della rosa in questa stagione.

In Premier League, infatti, Maguire ha collezionato solamente cinque presenze, con gli acquisti di De Ligt e Yoro fatti in estate dal club inglese che sanno molto di bocciatura. Il contratto in scadenza e il poco minutaggio potrebbero quindi rappresentare un’occasione per Milan e Juventus, intenzionate ad acquistare a condizioni vantaggiose un difensore nel mercato di gennaio.