Milan, Furlani prepara la cessione: due le opzioni sul tavolo

Giorgio Furlani sembra aver ormai deciso: il calciatore a gennaio dirà addio al Milan. La società sta vagliando due ipotesi.

Nell’ultimo periodo, il Milan avrebbe iniziato a pensare ai possibili nuovi innesti da assicurare a mister Paulo Fonseca nel mercato di gennaio. Il club ha tutte le intenzioni di provare a soddisfare le esigenze del proprio allenatore, senza però andare oltre quello che sono i canoni di spesa della proprietà. Insomma, per il mercato invernale il Milan non ha una grande disponibilità economica. La dirigenza, infatti, starebbe riflettendo su operazioni in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo, ma con costi contenuti.

Il Milan avrebbe in mente di mandare in porto 2/3 acquisti. Prima però, la società vorrebbe liberarsi di alcuni esuberi, che non hanno nulla a che vedere con il progetto di Fonseca. Chi sarebbe sempre più ai margini dei piani del tecnico portoghese e quindi prossimo all’addio, è Luka Jovic. L’attaccante serbo sta deludendo tutti, dalla dirigenza all’allenatore, fino ad arrivare ai tifosi. Il centravanti, di fatto, sembra essere destinato a mettere fine alla sua avventura al Milan nel mercato di gennaio. La società rossonera starebbe prendendo in considerazione due opzioni.

Jovic ai saluti: il Milan vaglia due possibilità

Per fare un breve riassunto sulla prima parte di stagione di Luka Jovic al Milan basta menzionare solo i numeri. L’attaccante rossonero, escluso da Fonseca per la lista Champions, ha collezionato sin qui a malapena 3 presenze e 0 gol. L’ex Real, condizionato dai recenti problemi di pubalgia, ha giocato appena 78 minuti, scendono in campo da titolare solamente al debutto stagionale contro il Torino.

Luka Jovic ha deluso e per tanto il Milan avrebbe ormai dato per scontato la sua cessione nel mercato di gennaio. Giorgio Furlani proverà a piazzarlo, nonostante i numeri che sono tutt’altro che attraenti. Eppure, qualche club disposto a puntare sul serbo ci sarebbe. Al momento, le opzioni sul tavolo rossonero sarebbero due. Una porta alla Süper Lig, massima serie turca.

Secondo il quotidiano sportivo turco ‘Fanatik’, Jovic sarebbe finito nelle valutazioni di mercato del Göztepe. Il presidente del club turco, il danese Rasmus Ankersen, avrebbe già fatto partire i contatti di rito con l’entourage del calciatore per trovare quanto prima un’intesa. Luka Jovic, in scadenza a giugno 2025, vorrebbe maggiore spazio per mettere in mostrare quello che finora è stato un talento inespresso. Garanzie che il Göztepe è pronto a dargli, club che nella prossima settimana dovrebbe intensificare l’operazione con il Milan.

La seconda opzione in casa Milan

L’altra opzione che starebbe vagliando la società è quella di usare Luka Jovic come merce di scambio per arrivare ad un vero proprio oggetto del desiderio di Furlani: Samuele Ricci. Il Milan sarebbe rimasto ammaliato dalle ultime prestazioni del centrocampista classe 2001 del Torino, tanto dal meditare un possibile affondo.

Il calciatore granata, diventato anche uno dei leader della Nazionale di Spalletti, piace molto a Fonseca. Il club rossonero, quindi, vorrebbe provare ad anticipare l’agguerrita concorrenza mettendo sul piatto soldi più contropartite tecniche.

Secondo ‘Tuttosport’, la società lombarda starebbe pensando di inserire nell’affare proprio Luka Jovic per abbassare le pretese economiche del Toro. Urbano Cairo, infatti, chiede ben 35 milioni per il centrocampista. Considerate le diverse defezioni in attacco, l’acquisto di Jovic non dispiacerebbe nemmeno a Paulo Vanoli. Il Milan farà qualche tentativo a gennaio, consapevole del valore del giocatore e della nutrita concorrenza. Ricci avrebbe scatenato l’interesse di molti club. Oltre al Milan, sul calciatore sarebbero fiondati anche club come Inter, Arsenal e Manchester City.