Milan, futuro in bilico per il rossonero: l’indiscrezione lascia pochi dubbi

C’è un grosso punto interrogativo sul futuro di un promettente calciatore del Milan: le ultime notizie non lasciano dubbi.

Si è creato un alone di mistero sul futuro di un calciatore in particolare del Milan: si tratta di Alex Jimenez. Il terzino classe 2005, nonostante inizialmente sia stato etichettato dalla dirigenza come il degno vice di Theo Hernandez, in questa prima fase della stagione non è mai riuscito a farsi largo nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca. Il calciatore spagnolo, infatti, non ha ancora debuttato in maglia rossonera, vedendosi obbligato a lanciare dei segnali alla società tramite alcune prestazioni di buon livello in Serie C con la casacca del Milan Futuro.

Sin qui, il terzino spagnolo ha messo a segno ben 4 gol in 14 presenze. Tuttavia, il Milan starebbe continuando a guardare sul mercato per il ruolo di vice Theo. Vista la poca considerazione in prima squadra, Alex Jimenez avrebbe iniziato a fare delle attente valutazioni sul suo futuro e quindi sul mercato di gennaio.

Futuro in bilico per Jimenez: il terzino pensa al cambio di procura

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Matteo Moretto, il terzino del Milan starebbe prendendo in considerazione l’opzione di cambiare agenzia di rappresentanza. Che si tratti di un segnale anche in ottica mercato? Di certo, il promettente calciatore preferirebbe ritrovarsi nel giro della prima squadra rossonera che a giocare in terza serie.

Il calciatore spagnolo, acquistato a titolo definitivo dai rossoneri in estate, continua ad essere monitorato con cura dal suo vecchio club, il Real Madrid. I blancons, infatti, prima di venderlo al Milan si sono tutelati, inserendo nell’accordo un’opzione di riscatto per i prossimi due anni.

Al di là del Real Madrid, Alex Jimenez potrebbe seriamente tornare in Spagna attraverso il mercato di gennaio. Il giovane terzino avrebbe scaturito l’interesse di alcuni club di Liga, disposti a rilevare il calciatore con la formula del prestito secco. Tra le società attente alle dinamiche che coinvolgono il calciatore rossonero, ci sarebbe anche il Valencia. Al momento, il Milan non ha ancora pensato al futuro dello spagnolo, ma presto dovrà farlo.