Milan, gli Ottavi di Champions sono più vicini: ma un segnale preoccupa tutti

Non ci sono solo sorrisi nel match valido per la quinta giornata di Champions League tra Slovan Bratislava e Milan. Ansia tra i tifosi.

Con la vittoria sofferta di Bratislava il Milan di Paulo Fonseca avvicina la Top 8 di Champions League, una cosa che nessuno avrebbe immaginato a inizio stagione ma ora vede i rossoneri assolutamente ben posizionati. Non è però tutto oro quel che luccica e in casa Milan c’è più di una preoccupazione.

Quella contro lo Slovan era una delle sfide più agevoli sulla carta, il club slovacco è a 0 punti e ha mostrato un’inferiorità evidente contro tutti i club che ha affrontato, lo dimostra l’1-4 contro la Dinamo Zagabria e lo 0-4 invece contro il Manchester City con gli inglesi che chiusero facilmente questa pratica. Beh, per il Milan non è stato cosi e i rossoneri hanno sofferto sino alla fine. Una situazione preoccupante per tutti.

Un 3 a 2 dove il Milan ha ritrovato Rafa Leao e il ritorno al gol di Tammy Abraham dopo 4 anni di assenza nella coppa dalle grandi orecchie, ma dove abbiamo assistito anche a grandi svarioni difensivi e il Milan ha subito due reti in 90 minuti. Due reti e diverse occasioni per i padroni di casa, una situazione – visto l’avversario – inaccettabile.

Milan, preoccupano i segnali di qualificazione

Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la sfida contro lo Slovan ha evidenziato una squadra in difficoltà in difesa e che ha lasciato praterie in determinate circostanze, specialmente in occasione del primo gol. Fonseca ha parlato di letture individuali sbagliate ma allo stesso tempo la squadra è apparsa piuttosto sbilanciata, troppe occasioni lasciate agli avversari e ben 16 gol subiti in 22 partite, troppi per una squadra che a inizio stagione puntava alla vittoria del campionato e ad una buona Champions League.

E infatti le ultime gare in campionato evidenziano un problema. Se nell’ultima il Milan ha provato ‘a difendere il risultato’ conservando lo 0 a 0 contro la Juventus non si può dire lo stesso della trasferta di Cagliari dove il Milan ha pareggiato 3 a 3 ed ha subito 3 gol da una squadra in lotta per la salvezza e di certo non un club con un grandissimo attacco.

Una situazione particolare e c’è qualche perplessità tra i tifosi: ieri in più di uno hanno attaccato la squadra sui social e il 3 a 2 in terra slovacca non ha soddisfatto anzi. Serve di più, per la qualificazione Champions e per tornare nelle posizioni di vertice in campionato, a partire da Empoli.