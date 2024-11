Milan, guai per il club: rossoneri costretti al risarcimento

Guai per il Milan: il club rossonero perde la causa contro l’ex tesserato e sarà costretto al risarcimento.

Ultimo capitolo nella causa fatta da Zvonimir Boban contro il Milan. La Cassazione si è espressa sul licenziamento per giusta causa del dirigente croato da parte del club rossonero, che gli riconosce un risarcimento economico come già messo a bilancio dallo stesso Milan.

Dopo aver vinto in primo grado, il club rossonero è stato costretto a pagare sia il danno patrimoniale (quello legato all’illegittimità del licenziamento) sia il danno d’immagine. Il 10 maggio 2021 il club rossonero ha versato circa 5 milioni a Boban.

Dopodiché il Milan ha fatto il ricorso in appello, che ha confermato l’illegittimità del licenziamento in appello, ma viene escluso il danno d’immagine. Dunque in teoria, in questa situazione, Boban avrebbe dovuto restituire circa 1 mln di euro al club rossonero. Decide, però, di non farlo, facendo appello al terzo grado di giudizio, la cassazione, che ha confermato il giudizio dell’appello.

Milan, Boban vince la causa: ecco quanto dovranno risarcire i rossoneri

“Per un’intervista sacrosanta. Dopo pochi mesi non avevamo più l’appoggio e la fiducia della società, che voleva Rangnick. Dopo la correzione del primo errore dell’allenatore e del mercato di gennaio non siamo riusciti a chiarire la nostra posizione. Loro mi hanno licenziato per giusta causa dopo l’intervista, siamo ancora in tribunale. Ma è la vita“. Zvonimir Boban spiegava così, lo scorso 5 ottobre ai microfoni di Radio Deejay, i motivi del suo addio al Milan nel marzo del 2020.

Dopo soli nove mesi dal suo ritorno in rossonero in veste di Chief Football Officer, Boban fu licenziato dal club con effetto immediato per giusta causa. Come riportato dal sito di Sportitalia, è stato ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa, con l’ex dirigente rossonero che ha quindi vinto quest’oggi il ricorso in Cassazione, costringendo dunque i rossoneri a risarcirlo.

5 milioni di euro: questa la cifra che il Milan ha dovuto pagare all’ex tesserato, importo già previsto a bilancio. Dopo aver vinto in primo grado, ottenendo 5,375 milioni di euro, Boban aveva perso nella sentenza in appello. Come raccontato sempre da Sportitalia, il Diavolo ha già pagato Boban e dovrà solamente risarcire 1 mln e 200 mila euro che era stato condannato a restituire in secondo grado. In sostanza, dunque, non si tratta di una vittoria giudiziaria totale di Boban, che dovrà restituire al Milan una cifra attorno al milione di euro.