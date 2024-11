Milan, Ibra senza mezzi termini: “Farò qualsiasi cosa”, la dichiarazione poi su due rossoneri

L’uomo Milan ha parlato al magazine ufficiale della UEFA Champions League di Milan, obiettivi e non solo: le sue parole.

Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio l’uomo Milan. Da quando ha dato il suo addio al calcio giocato la sua voglia di fare qualcosa anche fuori dal campo, per il Diavolo, era troppo forte. Ora senior advisor del club nel bene e nel male oggi Ibra rappresenta il Milan e il suo ruolo in mezzo ai giocatori oggi è di estrema importanza.

Intervistato al magazine della UEFA Champions League e riportato dal Corriere dello Sport, l’ex giocatore ha avuto modo di parlare dei suoi obiettivi, di ciò che vuole raggiungere al Milan e di ciò che il Milan può ancora raggiungere. Nel finale poi parla anche di due giocatori: Pulisic e Reijnders, oggi importantissimi che hanno preso il Milan sulle spalle.

L’ex giocatore di Inter e Juve ha esordito parlando di ciò che è il Milan oggi e di ciò che al Milan lui può fare. Lo svedese si sente legato al Milan e vuole fare la storia anche da fuori:

Credo nel progetto, credo in ciò che rappresenta il Milan, e penso di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e della proprietà perché vogliono fare cose straordinarie. Farò qualsiasi cosa per vincere e non mollo finché non vinco. Entro in questa nuova situazione con umiltà, passo dopo passo, e sto imparando molto. Mi sento legato al Milan in un modo particolare anche dopo la mia carriera e voglio fare grandi cose con il Milan.