Milan, idee chiare: triplo colpo a gennaio

Idee chiare in casa Milan per il calciomercato di gennaio: tre possibili innesti per completare la rosa

Per il Milan è un momento chiave della stagione. La sconfitta col Napoli ha creato di nuovo polemiche e malumori; immancabili poi le solite voci in merito al possibile esonero di Paulo Fonseca.

L’allenatore però come sempre ha lavorato con serenità a Milanello per preparare le prossime partite: Monza e poi Madrid, e infine Cagliari, prima della sosta di novembre e quindi tempo di nuove riflessioni a valutazioni.

Riflessioni che dovranno per forza di cose riguardare anche il calciomercato di gennaio. La rosa ha delle palese mancanze che in estate non sono state colmate a dovere.

La sessione invernale, in arrivo fra due mesi, è l’occasione giusta per risolvere questo problema. Ovviamente la strategia di mercato dipenderà moltissimo anche da come sarà la classifica e quali obiettivi saranno ancora raggiungibili.

Se si vorrà puntare a fare qualcosa di importante, ci si aspetta un triplo colpo di mercato per andare quindi a colmare le lacune.

Calciomercato Milan, tre acquisti a gennaio: la situazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad oggi il Milan valuta tre possibili innesti: un terzino sinistro, un terzino destro e un mediano.

Partiamo dal terzino sinistro: è da anni che i rossoneri hanno il problema del vice Theo Hernandez, ruolo oggi occupato (bene) da Filippo Terracciano. Fra i possibili obiettivi c’è Patrick Dorgu del Lecce, il quale però potrebbe preferire una piazza dove giocare con continuità.

Antonio Conte ha una certa stima di lui, e le immagini dopo Napoli-Lecce parlano chiaro: gli azzurri potrebbero provare a prenderlo già a gennaio per un colpo da Scudetto.

Capitolo terzino destro: Emerson Royal è arrivato in estate dal Tottenham per 15 milioni ma proprio non convince, e per di più c’è un Davide Calabria in scadenza di contratto che non ha ancora rinnovato – e forse non lo farà.

I contatti fra le parti per parlare di prolungamento sono in fase di stallo: il Milan potrebbe anche decidere di lasciarlo partire a costo zero, ma sarà quindi necessario sostituirlo, e il prima possibile.

Infine, il mediano di centrocampo. Fofana è oggi l’unico in rosa con specifiche caratteristiche. Fonseca sta provando a trasformare Musah in un qualcosa di simile, ma i risultati non sono granché.

La soluzione, a gennaio, potrebbe essere Frendrup del Genoa.