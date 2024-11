Milan, il giocatore ha trovato l’accordo per il rinnovo! Prossime settimane decisive

Il Milan e il giocatore hanno trovato l’accordo e nelle prossime settimane ecco che può già arrivare la firma sul contratto: la notizia.

Un buongiorno dolce per il Milan e i suoi tifosi. La notizia di questa mattina fa gioire e si tratta di un rinnovo. Difatti stiamo parlando di Matteo Gabbia, il difensore rossonero dal suo ritorno al Milan sta mostrando qualità e affidabilità che prima non aveva messo in mostra. Fonseca gli sta lasciando spazio e adesso Gabbia si è preso il Milan e meritatamente il rinnovo: la notizia.

Milan-Gabbia, ancora insieme fino al 2029

Il difensore del Milan è migliorato tantissimo e dal trasferimento, breve, al Villarreal sembra essere un altro giocatore. Oggi Gabbia si è preso la difesa del Milan e a suon di prestazioni e reti pesanti il club ha deciso di bloccarlo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è tutto fatto per il rinnovo di Matteo Gabbia al Milan. Il suo contratto era in scadenza nel 2026 ma ci sarà un rinnovo di cinque anni: scadenza allungata al 2029. Il clase ’99 inoltre vedrà lievitare il suo ingaggio a 2 milioni di euro netti rispetto al poco più di un milione che percepisce ora.

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma sul contratto e la gioia del giocatore che sta dimostrando milanismo puro.