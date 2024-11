Milan, il rientro del big slitta ancora: brutte notizie per Fonseca

Il big del Milan non ha ancora recuperato dal suo infortunio: il rientro slitta. Brutte notizie per mister Paulo Fonseca.

Il Milan di Paulo Fonseca si avvicina alla prossima gara di Serie A con l’entusiasmo alle stelle, frutto della grande impresta fatta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra rossonera si è imposta di prepotenza al cospetto dei campioni d’Europa in carica, dimostrando personalità e una fame immensa di dimostrare il proprio valore in Champions League.

Il Milan ha dato spettacolo in Spagna grazie ad una prova corale strepitosa, fatta di applicazione, idee e dinamismo. Prestazione a cui vuole dare seguito facendo proprio il prossimo mach di Serie A. Dopo l’emblematica vittoria a Madrid ed il conseguente giorno di riposo concesso da Fonseca, quest’oggi il Milan ha ripreso gli allenamenti per preparare al meglio un’altra delicata trasferta, quella di Cagliari. I rossoneri torneranno in campo sabato alle ore 18:00 alla Unipol Domus per la 12^ giornata della Serie A. Match al quale non prenderà parte Matteo Gabbia, il cui rientro è ancora slittato.

Gabbia salta anche la sfida di Cagliari: fissata la data del rientro

Il Milan di Paulo Fonseca dovrà rinunciare alle prestazioni di Matteo Gabbia anche per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore italiano è ancora al lavoro per smaltire del tutto l’infortunio al polpaccio.

Matteo Gabbia, di fatto, non è ancora al meglio della condizione. Per questo motivo, lo staff di Paulo Fonseca non vuole correre alcun rischio, permettendo al difensore rossonero di tornare in modo graduale e senza il rischio di incappare in un nuovo stop. Quindi, salvo colpi di scena, Gabbia dovrebbe saltare la sfida di Cagliari e anche gli impegni di Nations League con gli azzurri di Luciano Spalletti.

Tuttavia, in casa Milan ci sarebbe un grande ottimismo per il recupero di Matteo Gabbia. Il difensore numero 46 del club rossonero avrebbe cerchiato una data precisa sul calendario: sabato 23 novembre. Gabbia, infatti, dovrebbe tornare a figurare nella lista dei convocati di mister Paulo Fonseca per il big match di campionato contro la Juventus, nonché prima partita di Serie A dopo la sosta nazionali.

Mentre il difensore rossonero continua a lavorare duro sui campi di allenamento per rientrare quanto prima a disposizione di Fonseca, proseguono i contatti tra l’entourage dello stesso calciatore e la dirigenza rossonera sul fronte rinnovo. Il Diavolo starebbe intensificando la fase interlocutoria per mettere sottochiave Matteo Gabbia con un’estensione contrattuale fino al 2029 da 2 milioni a stagione.