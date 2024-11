Milan, il top club non molla Leao: la volontà del portoghese non lascia dubbi

Il top club non ha alcuna voglia di lasciarsi sfuggire Rafael Leao: prende piede l’ipotesi di una contropartita nell’affare.

Rafael Leao continua ad essere un vero e proprio rebus in casa Milan. L’attaccante numero 10 del Milan sta attraverso un momento della stagione alquanto complicato, come dimostrando le prestazioni tutt’altro che incisive. Il portoghese appare spento e poco ispirato ultimamente, nutrendo sempre più i dubbi su di lui da parte di dirigenza e tifosi. Il Milan si aspetta decisamente di più dal suo numero 10, nonché dal giocatore più pagato della rosa.

Rafael Leao percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro, troppi attualmente se relazionate alle prove in campo del portoghese. Fonseca ha percepito sin da subito il momento no dell’ex Lille, mettendo al primo posto la squadra rispetto al singolo. La conferma è arrivata con le diverse sostituzioni nei primi minuti dei secondi tempi e con l’esclusione dalla formazione titolare per i match con Udinese e Napoli. Leao è diventato un vero e proprio enigma in casa Milan, un rebus che potrebbe essere risolto da un top club: il Barcellona.

Il Barça vuole Leao: i blaugrana pensando ad una contropartita

Il Barça starebbe continuando a seguire con un certo interesse la situazione che coinvolge Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan sembra essere uno dei primi nomi che i blaugrana hanno in mente per rinforzare la propria rosa in vista del futuro. Resta da capire se gli spagnoli abbiano in mente di gara un tentativo concreto già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Barcellona sarebbe ben disposto a fare sul serio, strappando Rafael Leao al Milan. Dato il momento che sta attraverso il portoghese, la dirigenza rossonera difficilmente deciderebbe di opporsi ad un’eventuale allettante offerta.

Il Barcellona avrebbe intenzioni tra le e ben decise, ma c’è un particolare non di poco conto che starebbe frenando i piani. I blaugrana vorrebbero vivamente portare Rafael Leao in Liga, ma devono fare i conti con una situazione economica che non sorride affatto alle casse del club. Una delle soluzioni a cui starebbe pensando il club catalano per indirizzare verso un binario preciso l’operazione Leao è l’inserimento di una contropartita tecnica.

Pur di arrivare a mettere le mani su Rafael Leao, il Barça starebbe pensando di inserire nell’affare Ansu Fati, esterno offensivo classe 2002 che potrebbe far gola al Milan. Tuttavia, la società rossonera starebbe facendo le proprie valutazioni, anche perché il 22enne spagnolo non dà rassicurazioni sul piano fisico, essendo andato incontro a molteplici infortuni.

Secondo sempre la Rosea, Rafael Leao avrebbe le idee molto chiare sul suo futuro. Nonostante quello che sarebbe il reale interesse del Barça, l’attaccante portoghese non avrebbe alcuna intenzione di prendere in considerazione il suo possibile addio. Almeno al momento, il numero 10 del Diavolo avrebbe accantonato questa ipotesi. Rafael Leao avrebbe ribadito il suo amore nei confronti del Milan e la voglia di restare in maglia rossonero per tornare ad essere il principale protagonista.