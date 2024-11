Milan Juve, arriva la decisione su Fonseca: una data è segnata sul calendario

Ancora polemiche in casa Milan dopo l’ennesima prestazione deludente. Ora Paulo Fonseca è nuovamente nel mirino.

Fiocca la delusione a San Siro al termine del match di serie A tra Milan e Juventus. I bianconeri – con una squadra piena di defezioni – ottengono un buon punto in trasferta mentre è il Milan ad avere i maggiori rimpianti e ora ci sono ancora polemiche per lo 0 a 0 che non soddisfa affatto i rossoneri.

Lo dimostrano i fischi a fine match con i tifosi che si aspettavano un’altra squadra al rientro dalla sosta, ma il Milan non sembra ancora aver trovato la quadra e c’è preoccupazione per il futuro. Alti e bassi del club che brilla con le grandi e fatica con le piccole ed ora ha faticato anche in un big match, in generale la squadra rossonera soffre quando gli avversari chiudono gli spazi ed ora il club è dietro in classifica.

Ora il Milan non si ferma e la prossima settimana c’è la Champions League, una serie di match dove la società e tutto l’ambiente valuterà il futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è sempre nella bufera, i tifosi e parte degli addetti ai tifosi lo criticano costantemente e ora le chance di esonero tornano realistiche. Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato il match e ha dato una sentenza sul tecnico rossonero.

Milan Juve, ora che succede con Fonseca?

Al termine del match sono arrivati diversi commenti su Fonseca e sul Milan che – visto le assenze bianconere – ha mancato una grande opportunità e ora ci sono dubbi su cosa possa accadere nei prossimi giorni. Il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato senza peli sulla lingua la gara ed ha affermato:

“Milan e Juventus si giocavano troppo per offrire una partita sufficiente come qualità estetica accettabile. E’ stata una noia mortale, inguardabile anche se Thiago Motta ha preso un punto pesante e quest’anno esce imbattuto da San Siro. Fonseca evita invece una sconfitta che sarebbe stata disastrosa”.

Il tecnico però è ancora a rischio e Capuano allarma l’ambiente rossonero e regala una sentenza che preoccupa tutti: “La classifica del Milan è brutta, con o senza asterisco, e comincia a preoccupare in chiave Champions League. Tra due giornate trasferta da dentro o fuori a Bergamo”, con il tecnico che segna cosi la data che potrebbe decidere il futuro del tecnico. Una sconfitta a Bergamo allontanerebbe la squadra rossonera dalla zona Champions e metterebbe Fonseca ad un passo dall’addio.