Milan-Juve, Fonseca spiazza tutti: la mossa per vincere

Si avvicina Milan-Juventus e per i rossoneri di Fonseca sarà fondamentale portare i tre punti a casa pe rilanciarsi in classifica.

Non c’è tempo da perdere: nel big match tra Milan e Juventus, in programma sabato 23 ottobre alle 18 a San Siro, i rossoneri sono obbligati a vincere. Così esordisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolineando quanto sia fondamentale per Fonseca non lasciare altri punti sul campo contro la Juventus.

Per ottenere il risultato pieno, il Milan potrebbe cambiare strategia. Dopo un avvio di stagione traballante serve un segnale da parte dei rossoneri, per rilanciarsi in classifica e per vincere davanti ai propri tifosi.

Secondo il quotidiano, i tre punti sono l’unica opzione per il Milan questo weekend. Attualmente la squadra di Fonseca occupa il settimo posto, sei punti sotto la Juventus, che è sesta, e sette dal quarto posto, che equivale al secondo. Sono otto i punti che separano i rossoneri dalla vetta, occupata ad oggi dal Napoli.

È vero che il Milan ha una partita da recuperare rispetto ad altre squadre, ma la sua posizione in classifica non sarebbe comunque soddisfacente nemmeno con gli eventuali tre punti di Bologna. Un altro passo falso rischia di escludere il Diavolo dalla lotta per lo scudetto già a metà novembre. Ciò che lascia speranzosi è che la squadra di Fonseca ha sempre dato prova di carattere nelle partite decisive, con prestazioni solide nel derby e a Madrid in particolare.

Milan-Juve, Fonseca vara il piano: la mossa per la vittoria

Fonseca avrà a disposizione l’intero gruppo solo domani, e potrà quindi sfruttare due giorni per preparare la partita e studiare la giusta tattica per battere i piani di Thiago Motta.

Il Milan potrebbe modificare la sua formazione per cercare di sigillare meglio la difesa, che finora è stato un punto debole. Il dubbio maggiore riguarda la scelta del modulo: Fonseca potrebbe optare per il 4-3-3.

Dietro al tridente Pulisic-Morata-Leao, Loftus-Cheek potrebbe trovare spazio nel centrocampo a tre, al fianco di Fofana e Reijnders, con l’obiettivo di dare maggiore copertura. L’inglese potrebbe anche essere schierato in un 4-2-3-1, come trequartista, con Pulisic largo. In difesa, Tomori sembra sicuro del posto, mentre accanto a lui è aperto il ballottaggio tra Thiaw e Gabbia. Per la decisione finale si dovrà aspettare domani, con Fonseca che avrà l’intero gruppo a disposizione.

Milan-Juventus si preannuncia come una gara caldissima.