Milan-Juve, frecciata incredibile di Salvini: il messaggio social

Il pareggio senza reti tra Milan e Juventus non ha soddisfatto i tifosi rossoneri, che hanno manifestato il loro disappunto con fischi al termine della partita e con crtitiche sui social.

Altra non vittoria per il Milan e altre critiche in arrivo. La situazione della classifica dei rossoneri non sorride: il rischio è che la squadra sia già fuori dalla lotta scudetto a fine novembre.

La prestazione opaca della squadra di Fonseca ha suscitato critiche anche al di fuori dell’ambito sportivo. Tra i commenti, quello del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non è passato inosservato.

Salvini si scaglia contro il Milan: il messaggio social

Con toni schietti, Salvini ha dichiarato: “L’Inter ne fa cinque, noi facciamo dormire. Forza Milan sempre, non sta roba qua“. Il commento è stato lasciato sotto il profilo ufficiale del Milan su Instagram.

Un’affermazione che sintetizza il malumore di molti sostenitori del Milan, delusi da una prova ritenuta ben al di sotto delle aspettative, soprattutto in una sfida così importante come quella contro i rivali storici della Juventus.

Il clima intorno alla squadra rossonera si fa sempre più teso, con il pubblico e gli addetti ai lavori che chiedono risposte concrete e un cambio di passo per tornare competitivi, soprattutto in un campionato dove i rivali diretti continuano a macinare risultati.