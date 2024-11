Milan-Juventus, le scelte di Fonseca sul reparto offensivo: le formazioni ufficiali

Diramate le formazioni ufficiali di Milan-Juve, con i rossoneri che mirano ad ottenere i tre punti per recuperare terreno

Il big match tra Milan e Juventus è pronto a infiammare San Siro questo pomeriggio alle 18:00, con i rossoneri determinati a sfruttare il calore dei tifosi per conquistare una vittoria preziosa.

La squadra di Fonseca ha bisogno di punti per accorciare le distanze dalle prime sei della classifica e rilanciarsi in campionato. Dopo una partenza complicata, il Milan vuole riscattarsi e dimostrare di poter lottare per obiettivi ambiziosi.

Il ritorno dalla pausa per le nazionali rappresenta però un’incognita importante: la condizione fisica dei giocatori potrebbe non essere ottimale, un fattore che spesso incide sulle prestazioni.

Fonseca dovrà trovare il giusto equilibrio e motivare i suoi per superare un ostacolo difficile come la Juventus, ancora imbattuta, reduce risultati positivi e con una difesa che ha concesso appena 7 gol, la migliore del campionato finora.

Thiago Motta ha plasmato una squadra compatta e cinica, pronta a sfruttare ogni occasione, e il suo blocco difensivo sarà una prova importante per l’attacco rossonero. Fonseca punterà sui suoi giocatori chiave per scardinare il “muro” bianconero ed ottenere tre punti oro per il proseguo della stagione. Una vittoria non solo darebbe fiducia e morale al gruppo, ma rilancerebbe le ambizioni del Milan in una stagione fin qui altalenante.

Tutto è pronto per un confronto che promette scintille e spettacolo in uno dei templi del calcio italiano.

Milan-Juve, le formazioni ufficiali: torna Morata

Fonseca non cambia idea e conferma le sue scelte, torna Morata dal 1′ dopo un infortunio che lo ha portato un trauma cranico e restare lontano dal campo per qualche settimana.

La Juventus invece dovrà fare i conti con diverse assenze di lusso come Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oltre a Cabal e Bremer, out per il resto della stagione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Hernandez, Gabbia, Thiaw, Royal; Reijnders, Fofana; Leao, Musah, Chukwueze; Morata. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio: Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Mckennie, Conceicao; Koopmeiners. All. Thiago Motta.

Da capire il nodo attaccante della Juventus, vista l’assenza di una prima punta pura per legare il gioco e fare da torre. Thiago Motta è pronto a non dare punti di riferimento al Milan, visto l’emergenza in avanti, con diversi calciatori che possono scambiarsi durante la partita.