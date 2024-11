Milan-Juventus, mossa a sorpresa di Fonseca: prima volta assoluta in stagione

Paulo Fonseca è pronto a giocarsi un vero e proprio jolly per la super sfida di domani tra Milan e Juventus. Non è mai accaduto prima in stagione.

Tra meno di 24 ore il Milan tornerà in campo e lo farà contro un avversario tutt’altro che banale. Domani, infatti, a San Siro ci sarà la Juventus di Thiago Motta in quello che è senza dubbio il big match della tredicesima giornata di campionato. Tra le file bianconere ci saranno tanti assenti, con il Diavolo che dovrà cercare in ogni modo di portare a casa i tre punti.

A differenza della Juventus, il Milan potrà invece contare su tutto l’organico a disposizione (restano da capire le condizioni di Christian Pulisic). Una buona notizia per Paulo Fonseca che in vista di domani potrà scegliere il miglior undici per quella che è una sfida che non potrà essere sbagliata.

Al momento l’unico dubbio di formazione, oltre ovviamente alla possibile panchina di Pulisic per cause di forza maggiore, riguarda il reparto difensivo. Il tecnico portoghese dovrà, infatti, scegliere chi saranno i rossoneri che andranno a comporre il blocco al centro della difesa. Al momento, però, in pole position sembra esserci una coppia del tutto inedita.

Verso Milan-Juve, Fonseca stupisce: in difesa spazio a Gabbia e Thiaw

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i favoriti per una maglia da titolare sono Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Il centrale azzurro è pronto a tornare al centro della difesa dopo un mese esatto di stop e al suo fianco dovrebbe esserci proprio il tedesco. Senza dubbio una scelta particolare da parte di Fonseca, che dall’inizio di stagione non ha mai mandato i due difensori in campo dal primo minuto.

Da agosto la coppia che ha collezionato più presenze è quella composta da Gabbia e Tomori con cinque partite, segue poi il duo Thiaw-Pavlovic con quattro presenze. In tre occasioni Fonseca ha poi puntato su Tomori e Pavlovic, in due su Thiaw e Tomori e su Gabbia e Pavlovic contro il Venezia in campionato.

Prima volta, dunque, per la coppia Gabbia-Thiaw. Una mossa a sorpresa da parte del tecnico rossonero, che vuole probabilmente mischiare le carte per non dare troppi punti di riferimento a Thiago Motta. Solo domani ogni dubbio verrà sciolto, ma la sensazione è quella che a San Siro si possa vedere una difesa tutta nuova.