Milan-Juventus, tegola per Thiago Motta: il giocatore salta la sfida di San Siro

Il big match tra Milan e Juventus si avvicina ma per Thiago Motta non arrivano buone notizie: un big bianconero salterà la gara di San Siro.

San Siro si prepara ad ospitare una delle sfide più importanti del nostro campionato. Il prossimo sabato, nella splendida cornice del Meazza, Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia, entrambe alla ricerca di risposte e di continuità. Dopo il rocambolesco pareggio di Cagliari, la squadra di Paulo Fonseca è chiamata a ridurre il gap creatosi in classifica. Nonostante una gara ancora da disputare, i rossoneri si trovano già ad otto lunghezze dalla capolista, con una sconfitta contro i bianconeri che potrebbe essere già compromettente per il proseguo del campionato.

La squadra di Thiago Motta vuole dare seguito ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. I bianconeri sono reduci da due vittorie in campionato e sembrano aver trovato una quadra in mezzo al campo. Il tecnico bianconero dovrà però fare i conti con le numerose assenze. Ad aggiungersi ai lungodegenti Bremer e Milik ci ha pensato anche Cabal, infortunatosi al ginocchio ed out fino al termine della stagione. La lista degli indisponibili non si ferma qua: a saltare la gara di San Siro sarà infatti anche Nico Gonzalez, ancora alle prese con il problema muscolare accusato nella gara di inizio ottobre contro il Lipsia.

Milan-Juventus, brutte notizie per Thiago Motta: non recupera Nico Gonzalez

In casa Juventus piove sul bagnato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez non recupererà per il match di sabato prossimo contro il Milan. L’esterno argentino si è infortunato nel corso della gara tra Lipsia e Juventus, sfida di Champions League che si è giocata lo scorso 2 ottobre, e da quel momento non lo si è più rivisto in campo. L’ex Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, un problema dunque di non grave entità, ma che sta richiedendo uno stop più lungo di quanto inizialmente previsto.

L’attaccante verrà monitorato quotidianamente dalla staff bianconero ma sempre secondo quanto riportato dalla Rosea potrebbe saltare anche la trasferta di Champions League a Birmingham contro l’Aston Villa. Per la gara contro i rossoneri, oltre ai già citati Bremer, Cabal e Milik, anche la presenza di Douglas Luiz non sarebbe ancora certa. Fermatosi per un affaticamento muscolare nel corso del riscaldamento prima del match contro lo Stoccarda, il brasiliano non è ancora tornato in campo. Se rientrerà in gruppo entro metà settimana, la sua convocazione a San Siro non sarà in dubbio.