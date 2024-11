Milan, la cessione è imminente: saluterà a gennaio

Un club della Liga ha messo gli occhi sul calciatore rossonero: la cessione dell’esubero potrebbe presto concretizzarsi.

In vista della prossima finestra di mercato, il Milan non si muoverà solo sulle operazioni in entrata, ma anche sul fronte legato alle cessioni. In estate, il club rossonero si è liberato di molteplici calciatori che considerava fuori dal progetto. La società lombarda, però, non è riuscita a piazzare tutti gli esuberi. Alcuni sono ancora a Milano, nonostante non siano parte integrante del nuovo progetto targato Paulo Fonseca.

Tra quelli che sono finiti ai margini della prima squadra, c’è il giovane Alex Jimenez. Il promettente terzino, ingaggiato dal Real Madrid, è passato dall’essere etichettato come il degno vice di Theo Hernandez a finire in Serie C con il Milan Futuro. Eppure, il Senior Advisor del fondo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, è sembrato convincente ad inizio stagione: “Il vice di Theo? Sarà Jimenez. Se non giocherà in prima squadra giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Un anno non fa non avrebbe avuto minuti in campo, ora può giocare e avere minuti e questo è molto importante. Col Milan Futuro puoi dargli minuti. Poi non è Serie A, ma crescerà. Quindi sì, sarà il vice di Theo”.

Jimenez destinato a lasciare Milano: un club della Liga fa sul serio

Nonostante le parole di Zlatan Ibrahimovic, i fatti attualmente dicono tutt’altro sul percorso in rossonero di Alex Jimenez. Il terzino sinistro classe 2005, di fatto, sarebbe destinato ad un imminente addio nel mercato di gennaio. Un club nello specifico vorrebbe puntare sul calciatore rossonero, dandogli la giusta occasione per mettersi in mostra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, il Valencia avrebbe manifestato un discreto interesse per Alex Jimenez. Dopo il brutto infortunio di Thierry Rendall (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro), la società della Liga si sarebbe già messa all’opera per accaparrarsi le prestazioni del terzino a gennaio. L’operazione è fattibile, ma ad una condizione. Il Valencia vorrebbe assicurarsi il calciatore con la formula del prestito.

Il Milan starebbe seriamente prendendo in considerazione l’opzione cessione. Il promettente Jimenez, riscattato dal Real e poi blindato fino al 2028 nella scorsa estate, è stato sin qui uno dei migliori giocatori del Milan Futuro. Nonostante le molteplici difficoltà della formazione under23, il terzino spagnolo ha più volte dato saggio del suo talento, mandando dei chiari segnali di crescita al club. Tuttavia, i minuti raccolti in prima squadra da Jimenez sono pari a zero. Fonseca finora non gli ha mai dato una chance, neanche dopo le due giornate di squalifica rifilate a Theo Hernandez.

Il Milan, infatti, sembrano non aver alcuna voglia di prendere in considerazione Alex Jimenez. La conferma si può trovare nelle voci di mercato, che indicano il club rossonero come sia costantemente alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Il club lombardo, di fatto, starebbe valutando i nomi di Fabiano Parisi della Fiorentina, Patrick Dorgu del Lecce e Maxim De Cuyper del Club Brugge.