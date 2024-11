Milan, la trattativa per il rinnovo è arenata: addio imminente

L’esperto calciatore rossonero si prepara a mettere fine alla sua avventura al Milan: l’addio appare ormai scontato.

Nella sua storia il Milan ha avuto sin qui 44 giocatori che hanno avuto l’onore di rappresentare il club indossando la fascia da capitano. Dal 1982 al 2013, la società rossonera ha avuto a malapena tre capitani: Franco Baresi, Paolo Maldini e Massimo Ambrosini. Stiamo parlando di tre icone rossonere, nonché leggende indiscusse del calcio italiano e non solo. Prima, chi indossava la fascia da capitano difficilmente perdeva il posto tra i titolari.

Tuttavia, nelle ultime stagioni la storia sarebbe mutata in casa Milan, con dei cambi costati di fascia. Dal 2013 al 2017, a fregiarsi del titolo di capitano è stato Riccardo Montolivo. Mentre nell’annata 2017/2018, i rossoneri attribuirono il titolo di leader indiscusso a Leonardo Bonucci. In seguito, il ruolo di capitano passò a Alessio Romagnoli. Questi tre giocatori, seppur abbiano indossato la gloriosa fascia rossonera, non sono riusciti affatto a lasciare la loro impronta, finendo inevitabilmente nel dimenticatoio dei tifosi.

Adesso, a ricoprire il ruolo di capitano al Milan è Davide Calabria, anche se Paulo Fonseca continua a seguire una linea ben precisa, facendo girare la fascia tra i leader del gruppo per responsabilizzarli. Il terzino classe 1996, che prese il testimone da Romagnoli, il teoria sarebbe ancora il capitano del Milan. Con Stefano Pioli è stato uno dei titolari inamovibili, ora invece sembra non rientrare più nei piani del club.

Calabria verso l’addio: non ci sono più dubbi

Il destino di Davide Calabria sembra essere ormai segnato e sembra portare lontano da Milanello. Complici gli infortuni, ma anche l’arrivo di Emerson Royal, il terzino italiano sta facendo fatica a trovare spazio nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Calabria, di fatto, sarebbe ancora in attesa di una chance da parte del tecnico portoghese per dimostrare di essere funzionale al progetto tecnico-tattico. Le cose, però, non starebbero affatto andando per il verso giusto. A complicare il tutto è il gelo che sarebbe calato per il rinnovo.

Davide Calabria andrà in scadenza al termine della stagione ed i discorsi per l’eventuale estensione contrattuali sarebbero arenati, almeno stando alle ultime novità lanciate dalla Gazzetta dello Sport. Tra le parti sarebbe calato il gelo in questo senso a causa delle richieste d’ingaggio del capitano, ritenute eccessive dalla proprietà e quindi non congrue agli standard della società. Questo, però, sarebbe solo uno dei motivi per cui si è arrivato ad un punto morto nelle negoziazioni. Il Milan considererebbe Calabria come ormai un giocatore di secondo piano e pertanto sacrificabile.

Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, questi saranno gli ultimi mesi in maglia rossonera di Davide Calabria. Eppure, il terzino destro, in prima squadra dal 2015, in estate ha dato grande prova d’amore nei confronti del club, rispedendo al mittente alcune offerte allettanti, come quella del Galatasaray.

Al termine di questa stagione, il capitano del Diavolo, tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto rossonero, metterà il punto fine ad una lunga carriera in rossonera, cominciata proprio dalle giovanili. Insomma, Calabria può iniziare a guardarsi intorno per programmare il suo prossimo futuro. Il rossonero sarà libero di trovare un nuovo accordo già a gennaio. Tra le ipotesi potrebbe tornare di moda proprio il trasferimento in Turchia, alla corte del Galatasaray. Alla finestra ci sarebbe anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi.