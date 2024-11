Milan, Leao show con il Portogallo: il rossonero si prende la scena in Nazionale

Continua il momento di forma di Rafael Leao che incanta anche con la maglia della Nazionale. Il rossonero è stato tra i grandi protagonisti nella vittoria del Portogallo.

Anche se il Milan starà lontano dal terreno di gioco ancora per un po’ di giorni, i tifosi rossoneri possono comunque vedere all’opera alcuni loro beniamini. Stasera è stato ad esempio il turno di Rafael Leao, sceso in campo con il suo Portogallo nella sfida contro la Polonia, valida per la quinta giornata di Nations League.

Il numero 10 rossonero ha confermato di aver finalmente ritrovato lo stato di forma di un tempo e dopo le ultime ottime prestazioni con il Milan, ha illuminato anche con la maglia della sua Nazionale. I lusitani hanno strapazzato Lewandowki e compagni con un netto 5-1 e l’ex Lille è stato tra i grandi protagonisti della serata.

Ad aprire le danze è stato proprio Leao, protagonista di un vero e proprio gol d’autore che hai poi permesso ai suoi di dilagare e di portare a casa i tre punti con tanto di primo posto in ghiaccio.

Leao protagonista con il Portogallo: prodezza contro la Polonia

Il match è stato in perfetto equilibrio per quasi un’ora di gioco. Poi, però, ci ha pensato Leao e sbloccare la gara con una rete da vero fenomeno. Il milanista ha dato il via all’azione partendo dalla propria area di rigore, arrivando fino al limite di quella avversaria e chiudendo l’azione con un’incornata su assist di Nuno Mendes. L’ennesima perla da parte di Leao che si conferma tra i migliori al mondo quando in forma.

Dopo l’1-o di Leao sono poi arrivate altre quattro reti da parte del Portogallo, tra cui la doppietta di un immortale Cristiano Ronaldo con tanto di gol in rovesciata negli ultimi minuti. Oltre a CR7, però, il grande protagonista è stato senza dubbio Leao che sta iniziando a ritagliarsi sempre di più il suo spazio anche con la maglia della Nazionale.

Ora tutti i tifosi rossoneri sperano ovviamente che Leao possa dar seguito a questo gran momento anche al rientro dalla sosta. I Rossoneri dovranno cercare di ridurre la distanza dalle avversarie e per farlo sarà fondamentale il contributo del loro numero 10. Anche se a Cagliari si è avuto la conferma di come un super Leao non possa bastare per portare a casa i tre punti.