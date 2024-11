Milan, Fonseca sarà esonerato: il sostituto è un ex Juve

Nonostante la vittoria di Monza la panchina di Paulo Fonseca resta sempre in bilico: contattato l’ex Juve, tutti i dettagli.

Seppure a fatica il Milan è riuscito a tornare alla vittoria in campionato. Il successo conquistato a Monza consente ai rossoneri di ridurre il divario dal Napoli capolista, sconfitto 0-3 dall’Atalanta al Maradona. Ora i punti di ritardo sono otto, tenendo sempre presente che il Diavolo dovrà recuperare il match di Bologna non giocato a causa dei danni provocati dall’alluvione. Nonostante la vittoria il clima non è comunque sereno in casa Milan: il gioco continua a latitare e anche all’U-Power Stadium la truppa di Fonseca ha mostrato gli stessi limiti già ampiamente palesati nelle gare precedenti.

Il Monza, inoltre, ha espresso tutto il proprio fastidio per l’annullamento del gol di Mota – che avrebbe portato in vantaggio i brianzoli – a causa di un presunto fallo di Bondo su Theo Hernandez. Un fischio quantomeno generoso, quello di Feliciani, che ha fatto infuriare sia Nesta che Galliani. Al Milan è andata bene ma in società sono comunque in corso dei ragionamenti per capire il da farsi.

Fonseca traballa, il Milan riflette: cosa può succedere

Non è un segreto che Fonseca non goda più di grandissima fiducia all’interno del club e anche nello spogliatoio le frizioni sembrano ormai difficilmente mascherabili. Anche a Monza il tecnico portoghese ha scelto di tenere fuori Leao, salvo poi sottolineare in conferenza stampa che si tratta solo di una scelta tecnica e non c’è nessun conflitto tra lui e l’attaccante.

Le voci parlano invece di tensioni che alla lunga potrebbero portare la società a operare un cambio di guida tecnica. Già i prossimi match contro Real Madrid, Cagliari e Juventus potrebbero dire tanto sul futuro di Fonseca.

Idea Tudor per il dopo Fonseca: la mossa del Milan

L’ultima indiscrezione rivela che Ibrahimovic e Moncada avrebbero preso contatti proprio con un ex Juve: tuttavia non si tratta di Massimiliano Allegri, considerato da molti il candidato numero uno per la panchina rossonera in caso di addio al tecnico portoghese. Il Milan, infatti, sta pensando a Igor Tudor, svincolato dopo la recente esperienza sulla panchina della Lazio.

L’allenatore croato ha fatto bene sia a Verona che a Marsiglia, piazzando poi la Lazio al settimo posto dopo aver sostituito il dimissionario Sarri. Al momento l’ex difensore della Juventus – che ha avuto anche un’esperienza da allenatore in seconda nell’anno in cui Pirlo ha guidato i bianconeri – è dietro Allegri, Terzic e lo stesso Sarri, ma le sue quotazioni stanno salendo parecchio.