Milan, Moncada a caccia del vice Theo: quanti nomi nella lista!

In casa Milan è iniziata la caccia al vice Theo Hernandez: ecco tutti i nomi nella lista di Moncada per la fascia sinistra.

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan continuano le valutazioni sui possibili movimenti da compiere nelle prossime settimane. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quella di aumentare la qualità della rosa a disposizione di Paulo Fonseca, andando ad aggiungere quei tasselli che in questa prima parte di stagione sarebbero mancati. Oltre ad un nuovo centrocampista, il club rossonero è intenzionato ad acquistare un terzino sinistro che permetta a Theo Hernandez di rifiatare.

Milan, idea Pezzella per la corsia di sinistra: tutti i nomi nella lista di Moncada

Non solo un nuovo centrocampista: l’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di mettere a disposizione di Paulo Fonseca anche un nuovo terzino sinistro. Nell’organico rossonero, infatti, non c’è un laterale mancino di riserva. Un’eventuale assenza di Theo Hernandez ha sempre inciso, con il tecnico portoghese costretto ad adattare in quella posizione Filippo Terracciano. Il classe 2003 è nato come mezzala, poi formatosi al Verona come quinto di centrocampo di destra.

Il casting per il ruolo di vice Theo è quindi ufficialmente aperto e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella lista di mercato di Moncada ci sarebbe anche il nome di Giuseppe Pezzella, terzino classe 1997 in forza all’Empoli. Il laterale sarà avversario dei rossoneri domani sera a San Siro, con la dirigenza rossonera che lo potrà valutare con maggiore attenzione. In questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze mettendo a referto anche tre assist.

Oltre a Pezzella, nella lista del Diavolo ci sarebbero anche Fabiano Parisi e Patrick Dorgu. Il terzino della Fiorentina sta trovando ancora maggiori difficoltà rispetto all’anno scorso dopo l’arrivo di Gosens e potrebbe spingere per cambiare aria. L’operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Discorso diverso per il laterale del Lecce, considerato uno dei talenti più splendenti del panorama europeo. Il danese è infatti nel mirino anche di grandi club come Juventus, Napoli, Tottenham, Chelsea e Bayer Leverkusen e non lascerà la Puglia per meno di 40 milioni di euro.

Milan, occhio al futuro di Alex Jimenez: interesse dalla Spagna

Due possibili alternative già presenti in rossonero potrebbero essere e Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Entrambi vantano la stima sia di Zlatan Ibrahimovic che di Paulo Fonseca ma fin qui non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo più centrale in prima squadra. Il terzino spagnolo si sta mettendo in mostra con il Milan Futuro, dove è uno dei punti fermi della formazione di Bonera. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Milano.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto, Jimenez starebbe valutando di cambiare agenzia di rappresentanza. Questa potrebbe essere anche una mossa in ottica mercato, in quanto il valore del giocatore è sicuramente aumentato dopo le ultime prestazioni. Diversi club spagnoli sarebbero interessati al prestito del terzino per gennaio, ma il club rossonero non avrebbe preso ancora alcuna decisione in merito. Oltre al Real Madrid, squadra nella quale è cresciuto e che mantiene un’opzione di recompra per i prossimi due anni, anche il Valencia avrebbe mostrato interesse per il classe 2005.