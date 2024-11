Milan, Morata dà fiducia al compagno in vista del Real: “È il nostro miglior giocatore”

Alvaro Morata carica un compagno per la partita di questa sera contro il Real Madrid, i complimenti al giocatore.

In casa Milan è il giorno della super sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancellotti. Uno scontro tra i due club più vittoriosi in Champions League, 15 trionfi per i Blancos e 7 per i rossoneri. La squadra di Fonseca di presenterà al “Bernabeu” con la speranza e la voglia di portare a casa un risultato positivo. Risultato che potrebbe diventare cruciale in ottica classifica generale, dove il Milan si trova al 25esimo posto con 3 punti in altrettante partite. Il cammino è ancora lungo, ma tornare da Madrid con dei punti potrebbe svoltare la stagione rossonera.

Dall’altro lato il Real arriverà riposato visto che questo fine settimana non ha giocato in campionato a causa dell’alluvione che ha colpito Valencia. I Galacticos, davanti al proprio pubblico, sono dunque chiamati a vincere anche perché in Champions hanno già avuto un passo falso perdendo contro il Lille. Proprio la sconfitta in Francia può far ben sperare il Milan, che con un’ottima prestazione ha la possibilità di fare risultato. Servirà però l’apporto di tutti e lo zampino dei top player della squadra, su tutti Rafael Leao.

Verso Milan-Real: Morata carica Leao

In un’intervista al The Athletic uno degli ex della sfida, Alvaro Morata, ha parlato della partita di questa sera contro il Real Madrid. L’attaccante spagnolo ha toccato diversi punti, tra cui il tema su Rafael Leao che dopo diverse panchine tornerà a giocare titolare: “Rafa ha talento, è il miglior giocatore della squadra e deve solo continuare a fare quello che fa. Un grande gol o anche un gol facile sarà sufficiente a ridargli fiducia”. Il numero 7 rossonero ha poi continuato a elogiare il portoghese affermando che l’ex Sporing è molto importante per la squadra.

Tornando alla partita, l’ex Real e Atletico tra le altre, ha detto: “Milan e Real hanno la stessa aura da club vincenti”. Successivamente lo spagnolo ha parlato della sua squadra, mettendo in guardia i compagni e avvisandoli che il tempo di adattamento è finito e ora il Milan deve comportarsi da grande squadra.

Morata guiderà l’attacco rossonero questa sera e la sua esperienza in questo tipo di partite risulterà fondamentale. Se lo spagnolo sarà aiutato a dovere da giocatori come Leao il Milan potrà fare la sua partita e forse tendere uno scherzetto al Real.