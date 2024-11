Milan, Morata non convince: prendono il bomber del Bayern

Solo due gol in campionato per Alvaro Morata, che non riesce a prendere in mano il Milan: la dirigenza punta il bomber del Bayern.

La vittoria di Monza ha ridato ossigeno al Milan dopo giorni molto difficili. La sconfitta subita a San Siro contro il Napoli aveva lasciato scorie pesanti nell’ambiente rossonero e anche la prova offerta all’U-Power Stadium non ha strappato applausi. Tuttavia sono arrivati tre punti fondamentali, tenendo conto che i partenopei sono usciti nettamente sconfitti (0-3) dal big match contro l’Atalanta: ora il Diavolo è tornato a otto punti dalla vetta con una partita da recuperare. Eppure ci sono ancora molte cose che non funzionano nel Milan di Paulo Fonseca. Una di queste è certamente la produzione offensiva, dato che i rossoneri sono il sesto attacco del campionato.

Tra i giocatori che stanno deludendo maggiormente i tifosi milanisti c’è sicuramente Alvaro Morata. L’ex Juve è stato uno dei colpi principali del calciomercato estivo condotto da Ibrahimovic e Moncada: in tanti speravano che il gioco di Fonseca potesse esaltare l’attaccante spagnolo ma finora le cose sono andate in maniera diversa. Ecco perché i vertici rossoneri stanno seguendo con attenzione un altro centravanti.

Morata in difficoltà: il Milan ha già il sostituto

Il bomber prelevato in estate dall’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro ha finora realizzato soltanto due reti, entrambe in campionato. Davvero troppo poco per un giocatore che si pensava in partenza potesse essere la punta di diamante del Milan di Fonseca. La scarsa prolificità di Morata sta spingendo il club del presidente Scaroni a guardarsi intorno.

Il nome che circola maggiormente in queste ore è quello di Mathys Tel, 19enne attaccante del Bayern e della Nazionale Under 21 della Francia. I bavaresi, come riportato anche da Todofichajes.com, stanno seriamente pensando di lasciarlo andare in prestito a gennaio per consentirgli di giocare con più continuità. Lo scorso anno, con Tuchel alla guida, Tel ha collezionato 41 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno 10 reti: le cose sono cambiate drasticamente con l’arrivo di Kompany sulla panchina del Bayern.

Tel, il Bayern apre al prestito: contatti con il Milan

Lo spazio tra i titolari si è decisamente ridotto per Tel ed è per questo che le parti stanno riflettendo su cosa sia meglio per il giocatore. Un mese fa Cristopher Freund, ds dei bavaresi, aveva negato la possibilità di un prestito del giocatore nella finestra di mercato invernale. Ora, invece, il Bayern sembra aver cambiato idea.

Il Milan vuole assolutamente approfittarne: già la scorsa estate i rossoneri avevano bussato alla porta dei tedeschi per valutare la fattibilità dell’operazione. L’apertura a un prestito stuzzica molto il Diavolo: già nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare.