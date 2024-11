Milan, Morata suona la carica: tifosi pazzi di gioia

L’attaccante Alvaro Morata non ha dubbi sul futuro del Milan e suona la carica. Di seguito le parole che rendono i tifosi pazzi di gioia

Vittoria importante in casa Milan contro il Monza nell’ultima partita disputata fuori casa. I rossoneri hanno vinto per 0 a 1 grazie al gol di Reijnders.

Un ottimo risultato anche in vista della prossima partita del Diavolo. Infatti, i rossoneri hanno in programma la trasferta per la quarta giornata di Champions League dove dovranno sfidare il Real Madrid. Non una partita facile, ma la rosa di Paulo Fonseca vuole dimostrare le sue capacità e cercare di portare a casa un buon risultato importante per la classifica finale. Nonostante un inizio difficile in questa competizione, il Milan non vuole arrendersi e spera di arrivare fino in fondo.

Milan, le parole di Alvaro Morata sulla Champions League

In vista della partita contro il Real Madrid e in merito al percorso del Milan in Champions League, l’attaccante Alvaro Morata ha lasciato un’intervista a The Athletic. Di seguito sono riportate le sue parole.

Alla domanda se il Milan può tornare competitivo per vincere la Champions come in passato, l’attaccante spagnolo risponde che nel calcio non si sa mai. Continua affermando che l’anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League.

“E chissà se il tiro di Fullkrug fosse entrato e non avesse colpito il palo forse il Borussia ora è campione d’Europa. Questa è la bellezza della Champions League. Ogni anno ci sono squadre che nessuno si aspetta. Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto”

Conclude affermando che se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma loro sono obbligati a pensare di potercela fare.

“Dobbiamo pensare che sia possibile”