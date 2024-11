Milan News, Calabria ai saluti: scelto il sostituto

Il rinnovo di Davide Calabria è sempre più lontano e in casa Milan si pensa già al futuro: scelto il sostituto del capitano rossonero.

In casa Milan è periodo di rinnovi. Dopo aver trovato l’accordo per il prolungamento di Matteo Gabbia fino al 2029, il club rossonero starebbe lavorando per ultimare anche quello di altri due pilastri della squadra: Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Sia il portiere francese che il centrocampista olandese hanno espresso la loro volontà di proseguire la loro avventura in rossonero e i dialoghi tra le parti sarebbero entrati nel vivo nelle ultime settimane.

Situazione opposta invece per quanto riguarda Davide Calabria. Il futuro del capitano rossonero, infatti, sembra essere sempre più lontano dal Milan. Oltre al costante ballottaggio con Emerson Royal, il laterale classe 1996 rossonero sta vivendo una stagione molto complicata, in cui è sceso in campo solamente in cinque occasioni tra campionato e Champions League, anche a causa del susseguirsi di alcuni problemi fisici (adduttore e polpaccio).

Dopo aver vestito solamente la maglia rossonera dall’inizio della sua carriera, la storia d’amore tra Calabria e il Diavolo è sempre più vicina alla fine. Il contratto in scadenza il prossimo giugno non verrà rinnovato, con la dirigenza rossonera che avrebbe già individuato il sostituto: Alex Jimenez, terzino spagnolo attualmente impiegato in Serie C nel Milan futuro.

Milan, Calabria non rinnova: il sostituto sarà Alex Jimenez

Le trattative per il rinnovo di Davide Calabria, come annunciato dal giornalista Daniele Longo, sarebbero state interrotte, con il laterale rossonero pronto a dire addio al Milan dopo una carriera in rossonero. Il capitano non rinnoverà quindi il suo contratto in scadenza a giugno 2025, con la dirigenza rossonera che avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratterebbe del terzino classe 2005 Alex Jimenez, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e monitorato nelle ultime settimane anche dal Valencia (interessato a metterlo sotto contratto già a gennaio).

Jimenez ha iniziato la stagione in Serie C con il Milan Futuro ed è apparso sempre uno dei migliori nonostante le enormi difficoltà che la formazione under 23 rossonera sta attraversando. Nonostante l’incoronazione fatta da Zlatan Ibrahimovic (lo aveva presentato ad inizo stagione come il sostituto di Theo Hernandez, n.d.r.) e nonostante le due giornate di squalifica che Theo Hernandez ha dovuto scontare in questo avvio di stagione, i minuti che ha avuto a disposizione in Serie A sono stati zero. Il Milan rimane molto convinta del terzino spagnolo ed è pronto a puntare tutte le sue fish su di lui.