Milan News, il top club insiste: tifosi in apprensione

Il top club europeo non molla e mette concretamente nel mirino il big rossonero per il prossimo mercato: tifosi in apprensione.

Nonostante i tre punti cruciali guadagnati nel match dell’U-Power Stadium contro il Monza, in casa Milan continuano i problemi. Anche contro i brianzoli è tornata sotto accusa la fase difensiva, con la squadra di Alessandro Nesta che più volte ha messo in difficoltà la retroguardia rossonera, sfiorando più e più volte la rete. Anche il reparto offensivo continua a non convincere a pieno, con il solo Christian Pulisic che non può bastare. Ad aggiungersi ai problemi visti nel corso della gara c’è sicuramente la situazione di Rafael Leao, diventato un vero e proprio caso.

Il portoghese si è accomodato in panchina per la terza gara consecutiva, la quarta da inizio stagione. Il rapporto tra il numero 10 rossonero e Paulo Fonseca sarebbe stentando a decollare, con l’apporto sul campo del portoghese diventato ormai pressochè nullo. Situazione che non fa bene né al Milan né al calciatore stesso, chiamato dalla società a fare il salto di qualità definitivo ma senza ricevere una risposta. Il club è chiamato a fare al più presto delle valutazioni sul futuro di Leao, con alcuni club europei pronti a bussare alla porta rossonera. Tra le società maggiormente interessate al portoghese spicca il Barcellona, pronta a fare sul serio nei prossimi mesi.

Milan, Leao è sempre più un caso: il Barcellona ci prova

In casa Milan è ufficialmente scoppiato il caso Rafael Leao. Partito dalla panchina anche contro il Monza, il portoghese non sembra essere considerato una risorsa indispensabile da Paulo Fonseca, che nelle ultime uscite ha sempre preferito puntare su Noah Okafor sulla corsia di sinistra. Una situazione che non gioverebbe né al calciatore né al club rossonero, chiamato a prendere delle decisioni importanti sul futuro del suo numero 10. Intanto, diversi big club starebbero monitorando la situazione di Leao, tra cui, come riferito da El Nacional e da Mundo Deportivo, il Barcellona.

Nel corso dell’estate, il club blaugrana aveva provato in ogni modo ad acquistare Nico Williams, dovendo rinunciarci a causa degli elevati costi dell’operazione. La squadra spagnola avrebbe comunque intenzione di rinforzare l’attacco a disposizione di Flick e potrebbe decidere di provare a portare in Spagna proprio Leao, sfruttando la difficile situazione creatasi al Milan. Un’operazione che avrebbe comunque costi molto elevati e che potrebbe portare il Barcellona ad inserire qualche contropartita, tra cui uno dei talenti sfornati dalla Masia nel corso degli ultimi anni ma mai realmente sbocciato: Ansu Fati.