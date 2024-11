Milan, partita rinviata: ufficializzata la data del recupero, il motivo

La partita del Milan è stata rinviata, con comunicato ufficiale che è stato pubblicato, in merito alla data disposta.

Il motivo è stato spiegato all’interno del comunicato stesso, all’indomani del turno giocato nel campionato italiano e che vede già il Milan con una partita in meno, nell’arco di questa stagione.

Attraverso il sito ufficiale del club, i rossoneri hanno svelato la data ufficiale del recupero, nella sfida che la squadra dovrà sostenere in trasferta.

Partita rinviata: richiesta alla Lega, la notizia ufficiale

Partita rinviata, su richiesta alla Lega, secondo quanto annunciato ufficialmente sul match che si sarebbe dovuto giocare nel week-end di metà novembre. Inizialmente prevista sabato alle 15 è stata rinviata a distanza di settimane, in un match che si giocherà, invece, di sera.

La Lega ha scelto di accogliere quella che è stata in origine la richiesta dei rossoneri per la mancata possibilità di schierare alcuni dei propri calciatori.

In questa settimana di sosta per le Nazionali, si è riacceso il tema in merito a quanto costringerà la Lega a rinviare il match del Milan Futuro, per le diverse convocazioni in Nazionale dei calciatori rossoneri. Il comunicato è apparso sul sito della Lega Calcio, come annunciato anche dal Milan.

Milan, match rinviato: il comunicato ufficiale della Lega

Quanto segue è ciò che annuncia la Lega Pro, in merito al rinvio tra Campobasso-Milan Futuro: “La Lega Pro, in applicazione alla Circolare del primo luglio 2024 (numero 2) ha disposto il rinvio per la partita di Serie C in programma e prevista, in origine, per sabato 16 novembre alle ore 15”. Non si giocherà più questo sabato a causa delle convocazioni di Torriani, Bartesaghi, Bakoune e Zeroli, come da richiesta del Milan.

Quando si recupera il match? La data dopo il rinvio

Dopo il rinvio, è stata anche annunciata la data del recupero di Campobasso-Milan Futuro. In origine in questo week-end di sosta per le Nazionali, i tifosi del Milan non potranno seguire il Milan Futuro, in casa del Campobasso, a causa appunto del rinvio predisposto dalla Lega. Pertanto, come fa sapere la stessa Lega Pro, la sfida tra Campobasso-Milan Futuro si giocherà il prossimo 5 dicembre 2024 e dunque, qualche settimana e quasi un mese dopo come da programma. Il Milan Futuro, intanto, ha già una gara da recuperare in una situazione di classifica non proprio felicissima. Nel Girone B della Serie C, il Milan Futuro si trova infatti al sedicesimo posto. I primi posti, quelli legati al piazzamento ai Play-Off, sono ancora lontani. I rossoneri sperano di poter dare una svolta a questa stagione, partita comunque non benissimo per i ragazzi di Daniele Bonera.